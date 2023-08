- Valós probléma, hogy közlekedési lámpákat, illetve táblákat belógó ágak miatt nem lehet látni, amit már mi is jeleztünk az illetékesek felé. A miskolci önkormányzattól bérelt rutinpályánk miatt egyébként is folyamatosan egyeztetünk a városvezetéssel – nyilatkozta szerkesztőségünknek Tóth Tibor, a Tóth Autósiskola vezetője. - Miskolc Polgármesteri Hivatalának közlekedési osztálya és a Városgazda is köteles lenne együttműködni abban, hogy ezek a táblák jól láthatóak legyenek és folyamatosan biztosítsák az autósok számára a beláthatóságot. Továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyeletét is tájékoztattuk a dologról. Mellesleg az olvasó által említett eseteken kívül még mást is tudnék mondani. Sajnos az is nehézséget okoz a közlekedésben, hogy sok helyen a sövény is magasabb, 20 centiméternél nagyobb, mint kellene, hogy legyen és eltakarja a kilátást. Emellett előfordulnak Miskolcon lekopott útburkolati jelek is. Azaz szükség lenne az utak és a közlekedési táblák rendszeres karbantartására.

Sasolni kell a táblákat

Az autósiskola vezetője szerint az eltakart lámpák és táblák balesetveszélyt idéznek elő.

- Tehát ezek a közlekedési szituációk a gépkocsivezetés oktatása során is mindig problémát jelentenek. Hogyha későn észleli a tanuló a lámpát, vagy a táblát, akkor másképpen reagál, mint, ahogyan kellene. A közlekedési lámpákat és táblákat minimum fék távolságon kívülről kellene látni, hiszen ezek valamilyen feladatokra kötelezik a tanuló vezetőt. Emiatt azt szoktuk javasolni, hogy az olyan helyszíneken, ahol a kereszteződésekben túlságosan lombosak a fák, a diákunk kifejezetten figyelje, lesse, sasolja, hogy nincs-e ott eltakart tábla. Tehát különösen a gyakorlatlan, nem kellő tapasztalattal rendelkező emberek számára jelent ez gondot és nem utolsósorban balesetveszélyes is. Különösen akkor nagy a baleset eshetősége a rosszul belátható helyeken, amikor alárendelt útvonalról főútvonalra fordul rá a sofőr. Egyébként ez nemcsak az autósiskolák, hanem az autósok véleménye is – jelentette ki.

Megkeresésünkre a Miskolci Városgazda a következő választ juttatta el portálunknak:

„Társaságunk Útellenőri Szolgálata folyamatosan végzi és ellenőrzi az önkormányzati tulajdonban lévő, közterületi úthálózatok mentén található közlekedési táblák és jelzőlámpák beláthatósági gallyazását. A város területén több mint 25.000 db közlekedési tábla és több száz közlekedési lámpa található, így természetesen lehetséges olyan helyszín, ahol még szükséges a gallyazás elvégzése, de Társaságunk arra törekszik, hogy minden helyen eltávolításra kerüljön a táblák és jelzőlámpák előtti takaró növényzetek.

A lenti felsorolással kapcsolatosan, az alábbi tájékoztatást adjuk:

- A Búza téri görögkatolikus székesegyház előtti villanyrendőr, ha a Szinvapark irányából jövünk

Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő útszakasz, jelezzük feléjük a problémát.

- Soltész Nagy Kálmán utca teljes hosszában az űrszelvénygallyazás 2023.07.29-én megtörtént.

- Szeles utca és Eperjesi utca kereszteződésénél egy akácfa miatt nem lehet látni a kikanyarodásnál:

Társaságunk Útellenőri szolgálata a helyszínen ellenőrizte a kérdéses helyszínt, de beláthatósági problémát nem tapasztalt.

A helyszíneken készült képeket csatoljuk”.