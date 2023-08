Önkormányzati kérésre

Célzottan Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzatai, vagy egyházközségei is kérhetik a szeretetszolgálat segítségét.

- A közvetlen viharkárok után jellemzően a tűzoltóság, vagy a katasztrófavédelem munkáját segítjük kutató-mentő csapatunkkal. Például a letört ágak, vagy kidőlt villanyoszlopok elszállításában tudunk segíteni. Továbbá családi házak fóliázásában és gyors tetőfedésében – sorolta Dobis-Lucski Zsófia, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. - Ha egy településen ilyen jellegű segítségnyújtásra lenne szükség, akkor az a protokoll, hogy a helyi polgármester, vagy a református lelkész keresi meg írásban Juhász Márton ügyvezető urat. Azt szoktuk kérni, hogy foglalják össze, hogy pontosan mi történt, hány családot érint és milyen jellegű a kár, mert célzottan a problémához szervezünk önkéntescsapatot. Mindemellett a többek között szomszédos vármegye viharkárosultjai számára indított adománygyűjtésben számítunk a borsodiak segítségére is. Amennyiben a pénzen kívül tárgyi adományra érkezik felajánlás a károk helyreállítása céljából, azt országszerte fogadjuk és a logisztikát is megszervezzük hozzá, hogy a megfelelő helyre el tudjuk szállítani.

Tartós élelmiszergyűjtéssel

A Magyar Vöröskereszt adománygyűjtési akciója országos, illetve határainkon túlra, szlovén szomszédunk megsegítésére egyaránt irányul.

„A 1359, a Magyar Vöröskereszt adományvonala egész évben működik. Augusztus 5-től az erre a számra indított hívásokkal, illetve az ide küldött ADOMÁNY szövegű üzenetekkel bárki támogathatja a viharok, extrém időjárás miatt bajbajutott embereket. Egy hívás, vagy egy SMS 250 forint támogatást jelent. A 1359-es adományvonal mellett él annak is a lehetősége, ha valaki pénzadománnyal, banki átutalás útján segítené a bajbajutottakat. Ennek részletei elérhetők a www.voroskereszt.hu honlapon” – írja portálján a Magyar Vöröskereszt.

A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete tartós élelmiszer gyűjtéssel járul hozzá az országos akcióhoz.

- Egész nyáron folyik a tartós élelmiszergyűjtési akciónk. Ezen keresztül célzottan adott rászoruló családokhoz juttatjuk el az összegyűlő élelmiszer adományt – mondta Laták Kamilla, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének koordinátora. - Ezek olyan családok, akik korábban segélykérelmet nyújtottak be a szervezethez, akár egyénileg, vagy a helyi családsegítő szolgálat által. Köztük lehetnek viharkárosultak is. Számunkra azért különösen fontos most a tartós élelmiszergyűjtés, mert jelenleg üres a raktárunk. Úgyhogy Miskolcon a Sarolta utca 18. szám alatt folyamatosan várjuk az adományokat, de ezzel kapcsolatban még részletes közleményt is fogunk kiadni. A kapacitásunktól függ, hogy Encsen, Kazincbarcikán, Mezőkövesden, Miskolcon, Ózdon, Sátoraljaújhelyen, Szerencsen, vagy Tiszaújvárosban, illetve más, vármegyén kívüli városban tudja-e a kérelmező átvenni az élelmiszercsomagját. Továbbá, hogy anyagi és szociális helyzettől függően kik férnek bele a megsegítendők körébe.