Segítséget kértek az önkormányzatok

Tornaszentandrás, Szögliget, Felsőnyárád, Múcsony, Szuhakálló, Kelemér és Putnok belterületén igényeltek az önkormányzatok részéről saját hatáskörben helyi vízkár elleni védekezést a medrükből kilépő patakok, homokzsákokkal, szivattyúzással és vízelvezetéssel. Önkormányzattól ezidáig műszaki beavatkozással kapcsolatban segítségkérés nem érkezett. Az állami védműveken levonuló árhullámok településeket nem veszélyeztetnek, töltésmagasításra és egyéb, állékonyságnövelő beavatkozásokra nem kell készülni. A Sajó áradása miatt a 2523 jelű út Putnok és a sajóvelezedi elágazás közötti szakaszán, a 26103 jelű sajógalgóczi bekötőúton, illetve a 2527 és 2603 jelű utak 26-os számú főút és Sajókaza közötti szakaszán teljes útzár van érvényben. A 2011-15 között megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően a Sajó középső és alsó szakaszán jelentősen javult az árvízi biztonság. Ilyen például a Bódva-völgyi árvízcsúcs csökkentő (3db) és záportározók (4 db), Felsőzsolca, Nagycsécs, Ónod térségében lefolyást javító árvízelvezető vápa, illetve egyéb települési körtöltések kiépítése – összegezte a PR referens.

Visszahúzódó árhullám

Megyei körutunkon elsőként Felsőnyárádra látogattunk ahol már csak a nyomokból volt látható, hogy mintegy 3-4 métert emelkedett meg a patak szintje. Vasárnap hajnali fél háromkor jött a riasztás melynek nyomán a közmunkások, önkormányzati dolgozók és önkéntesek segítségével igyekeztek – sikeresen – útját állni az árhullámnak. Hétfőre már teljesen visszatért medrébe a vízfolyás, csak néhol maradtak kinn a homokzsákok. Múcsonyban azonban még hétfőn is dolgoztak a katasztrófavédelem szakemberei. A Bartók Béla utcán mintegy húsz lakóházat érintett az áradás. A víz befolyt a kertekbe és elöntötte a pincéket is. A homokzsákokkal némiképp gátat tudtak vetni az árhullámnak, de a vízelvezető árkok még hétfőn délben is tele voltak. A vízszint csökkenése után tudták elkezdeni a szivattyúzást, mert különben visszafolyt volna a víz a pincékbe. Sajószentpéternél magas volt a Sajó vízállása és belvizes területek is kialakultak az út mentén.

