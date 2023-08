„Tiszalúc erős és szilárd déli bástyája a Taktaköznek, ahol az kiváló az együttműködés a rendőrséggel, korszerű kamerarendszer működik a településen, több személetformáló rendezvényt szerveztek”, mondta Síri Norbert, a nagyközség polgármestere. Hozzátette: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai támogatásával a Tiszalúci Polgárőr Egyesület rendezte az I. Taktaközi Közbiztonsági Ankétot 2022-ben.

Felére csökkent a bűncselekmények száma

Dr. Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, a térség országgyűlési képviselője utalt arra, hogy a több mint 30 éves Országos Polgárőr Szövetség bölcsője a Taktaköz. Kiemelte, hogy országos statisztikák szerint 2010 óta felére csökkent a bűncselekmények száma, és a rendvédelmi munkában a rendőrséggel karöltve a polgárőrök szolgálata is kiemelkedő szerepet játszott. A polgárőrök nemcsak a közbiztonság fenntartásában vállalnak szerepet, hanem többek között részt vesznek a környezet- és természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a rendezvények és a közlekedés biztosításában is. Dr. Koncz Zsófia hozzátette: „Nemcsak a polgárőrök munkájáért, hanem a családtagjaik támogatásáért is hálásak lehetünk, hiszen szabadidejüket feláldozva a közösség szolgálatáért hazánk egyik nagy létszámú társadalmi szervezetében önkéntes alapon tevékenykednek a polgárőrök.”

Minden nap biztonságban

Szabó Gergely, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzatának alelnöke úgy fogalmazott: a polgárőrség összetartó erő nemcsak a szolgálatban, hanem a közösségben is. „Nemcsak a rendőrség és a honvédség, hanem a közösség ereje tudja szavatolni a békét, hiszen a közösség védőbástyája a településnek, a vármegyének és a nemzetnek. A polgárőröknek is köszönhetjük, hogy minden nap biztonságban vagyunk”, foglalta össze Szabó Gergely.

„A közbiztonsághoz sokan értenek, de kevesen tesznek tevőlegesen. Polgárőrök nélkül közbiztonságról nem lehet beszélni, a rendőrség a polgárőrök nélkül félkarú óriás”, fogalmazott Czinege László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya. Azt is megjegyezte: az elmúlt több mint tíz év rendvédelmi munkája közös munka, és az eredmények mellett külön köszönet illeti meg a polgárőröket, akik önkéntesen vesznek részt a rend fenntartásában.

Az egyik legsikeresebb évüket zárták

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke elmondta, hogy nagy delegációval érkezett az Országos Polgárőr Szövetség a vármegyei polgárőr napra azért, hogy kifejezzék köszönetüket és elismerésüket a vármegyében tevékenykedő polgárőrök eredményeiért és sikereiért. Kiemelte: a polgárőrség az egyik legsikeresebb évét zárta 2022-ben, és 2023-ben is folytatódik a sikersorozat.

„A siker számokban is mérhető. Országosan tízmillió szolgálati órát teljesítettek a polgárőrök 2022-ben. De az eredményeket mutatja az is, hogy 2023 első félévében mintegy hatezer határsértő elfogásában működtek közre a polgárőrök, és több tízezer rendezvény biztosításában vettek részt. Az Országos Polgárőr Szövetség stratégiai partnere a magyar kormánynak, a jelentős kormányzati támogatásoknak köszönhetően gépjárművek és technikai eszközök vásárlásával tudunk fejleszteni”, mondta ki Dr. Túrós András.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több mint hatezer polgárőr tevékenykedik, 2022-ben egymillió szolgálati órát teljesítettek a civil rendvédők, amely tíz százaléka az országosnak. 2022-ben nyolc új polgárőr egyesület alakult és 800 fővel növekedett a taglétszám Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a jövőbeli kihívásokat is összefoglalta: a toborzásokkal mindenképpen szeretnénk előmozdítani, hogy fiatalok is csatlakozzanak a szervezethez, a bűnmegelőzésben és a szolgálatszervezésben a digitális eszközök használatát előtérbe kell helyezniük, új feladatként pedig megjelenik az állatvédelem, a felelős állattartás támogatása a polgárőrök tevékenysége között.