A lácacsékei és a kisrozvágyi beruházást is a korábban kimondottan templomfelújításokra kiírt kormányzati támogatásból valósították meg egyenként 15-15 millió forintból – közölte a két kis gyülekezet lelkipásztora, Lőrincz Attila, aki ezen kívül Pácinban lát el lelkészi szolgálatot és életvitelszerűen ott is él.

A kisrozvágyi templom

Fotó: / Forrás: Kisrozvágyi Református Egyházközség

Mint a Boon.hu-nak elmondta, a lácacsékei templom már nagyon rossz állapotban volt, omlott a vakolat, repedések keletkeztek a falakon, ezt a folyamatosan súlyosbodó állapotot sikerült megállítaniuk a mostani beruházással. A kisrozvágyi műemlék templom pedig beázott, a fakazettás mennyezet is megsérült – fűzte hozzá a lelkipásztor. Kiemelte: a beruházás előkészítése főleg a kisrozvágyi templom esetében volt körülményesebb a sok engedély miatt. A lácacsékei templom egy viszonylag nagy épület, így annak az északi és a keleti oldalát tudták felújítani.

A lácacsékei templom

Forrás: Lácacsékei Református Egyházközség

Lőrincz Attila elmondta azt is: a munkálatok elhúzódása, valamint az építőanyagot és a munkálatokat is érintő infláció miatt a korábban megítélt pénz nem lett volna elég a tervezett munkák elvégzésére, ám a Tiszáninneni Református Egyházkerület összesen mintegy 5,5 millió forintos támogatásával ki tudták gazdálkodni a megemelkedett költségeket. A lelkipásztor azt is elmondta, hogy a munkálatok lassan teljesen befejeződnek.

A fakazettás mennyezet a kisrozvágyi templomban

Forrás: Kisrozvágyi Református Egyházközség

A későbbiekben azonban még szeretnék felújítani a beázások miatt megrongálódott fakazettás mennyezetet is a kisrozvágyi templomban, de arra egyelőre erre nincs forrásuk. A gyűjtés már elkezdték, de ennek még csak az elején tartanak.