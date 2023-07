„Nem jól érintett bennünket a Diósgyőri vár felújítása és a Covid-járvány miatti bezárások, hiszen addig fellépéseink szervesen kötődtek a vár éves programjához – mondta el Benkő Gábor, az egyesület elnökhelyettese, aki hozzátette, miután helyet kaptak az Adyban, az energiaválság miatt át kellett menniük az IfiHázba. – Később ezt úgy próbálták feloldani, hogy a fenntartó kitalálta a Pajta játéktár elnevezésű rendezvényt, ami a Lovagi Tornák Terén működött. Most azonban előtérbe kerültek a kitelepülések, járunk Visegrádra, Füzérre és Regécre, ez utóbbi helyen én magam is besegítek a szervezésbe. Az egyesületnek hetente egy edzése van szombatonként nyolc-tíz fővel, akik közül legifjabb tagunk tizenöt éves.”

Pótolhatatlan a miliője

A Diósgyőri Íjász, Lovas és Hagyományőrző Egyesület 2015-ben alakult meg. Azonnal a Diósgyőri várat tekintették otthonuknak, és most is így éreznek a hely iránt.

„A kezdetektől együttműködési megállapodásunk van a Miskolci Kulturális Központtal, ami jelenleg is biztosít nekünk helyet a Lovagi Tornák Tere melletti lovas bemelegítő pályán – mondta el Pászk Norbert, az egyesület elnöke. – A felújítás óta nekünk csak annyi változott, hogy azt a pótolhatatlan történelmi helyszínt, amit a Diósgyőri vár nyújtott, nem élvezhetjük most, de reméljük, minél hamarabb visszatérhetünk. A kitelepülések egyébként sem teremtettek új helyzetet az egyesületnek, hiszen hívtak minket máshova eddig is, így hozzá vagyunk szokva.”

Az elnök nemcsak az egyesületi szállal kötődik a csodálatos épülethez, mert a gyógynövények jó ismerőjeként előadásokat is tartott a vár egyik aprócska szobájában.

„Ezeknek az alkalmaknak a sorozata sem szakadt meg a felújítás miatt, az MKK különböző művelődési házaiban folytatódtak” – mondta el Pászk Norbert.

Érzik a hiányt a meghívott vendégek is

A Kard és Kereszt Johannita Testvériség Egyesület ugyan nem tárolta fegyvereit és edzett a területen, mégis hiányzik nekik a vár miliője.

„Körülbelül három éve voltunk utoljára Nagy Lajos egykori rezidenciáján – mondta el Kalászdi Tamás alelnök. – Ezt az időszakot természetesen nemcsak a felújítás tette kaotikussá, hanem a Covid is. Évente egyszer-kétszer léptünk fel itt, de kifejezetten boldogan vártuk ezeket az alkalmakat, hiszen ismerősök között, hazai pályán szerepelni a legjobb. Teljesen más lelkülettel megy az ember egy ilyen műsorra, nem beszélve arról, hogy megfizethetetlen, ha nem kell korán kelni az utazás miatt.”

Az egyesület tagjai változatlanul edzenek a Vasgyár területén, ott van a raktáruk is. Valamint továbbra is meghívják őket Visegrádra, Nagyváradra, Krasznahorkára, de nemcsak várakban, hanem iskolákban, táborokban és napközis gyermekotthonokban is tartanak rendhagyó történelemórát.

Remélik, jövőre újra találkozhatnak a Diósgyőri vár belső falaival.