A nap folyamán bemutatták és megmutatták az érdeklődőknek a borosgazdák a boraikat és pezsgőiket, valamint lehetőség volt betekinteni a pincék mélyére, ahol a nedűk érlelődnek. A nyolc nyitott pince mellé idén két nyitott porta is csatlakozott a rendezvényhez, ahol néprajzi gyűjteményt is lehetet megcsodálni, illetve kézműves termékeket is lehetett kóstolni az érdeklődőknek.

A bükkaljai borvidék központja Tibolddaróc és ezért minden évben megrendezzük ezt a rangos versenyt

– mondta portálunknak Nagy Sándor, a település polgármestere. Hozzátette: idén már nagyon komoly pincészetek is csatlakoztak a versenyhez, akik viszik Tibolddaróc hírnevét országszerte. „Ez annyiban másabb a többi hasonló borversenytől, hogy ilyenkor a gazdák leengedik a pincékbe az érdeklődőket” – mutatott rá.

Arra is kitért, hogy idén 103 bor indult a versenyen Ózdtól egészen Putnokig. Ebből kettő aranyérmes lett a tibolddaróci Mezei családi pincészet fehér, félszáraz muskotályos pezsgője, valamint a Palmetta pincészet rozé bora. A legjobb vörösbor kategóriában a bogácsi Csáter Apó Pincészet. A legeredményesebb borteremlő Virág Tamás lett Edelényből. Az elismeréseket Tállai András, miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője adta át Nagy Sándorral közösen az ünnepség keretében.