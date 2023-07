„Újra megvalósult egy útszakasz, amelynek az a célja, hogy Miskolc minél élhetőbb város legyen” – mondta az átadón Veres Pál, Miskolc polgármesere. Hozzátetette: egyre nagyobb az igény az alternatív járművek iránt. Azt is megosztotta, hogy számára külön kedves ez a szakasz, mert egy erdőn keresztül vezet. „Célunk, hogy a környező településeket is el tudjuk érni kerékpárral. Jól látható ez az igény, hiszen a Miskolcra települni szándékozó cégek a kérdéseik soraiba beillesztik azt is, hogy milyen lehetősége van a munkavállóknak a szabadidő eltöltésére” – hangsúlyozta. Az ilyen célokhoz kapcsolódik a többi közt a májusban átadott kerékpárút is, ami Miskolcot és Felsőzsolcát köti össze. Annak a beruházásnak a során 1,3 kilométer hosszú, gépjárműforgalomtól elzárt kerékpárút épült meg. Emellett folyamatban van még több, hasonló jellegű fejlesztés is Miskolcon, az önkormányzat pedig a jövőben is tovább keresi a lehetőségeket, hogy az aktív turizmust és környezetbarát közlekedést támogathassa. Miklós Viktor pályázati főosztályvezető egyedinek nevezte a most átadott kerékpárutat. „A különlegességét az adja, hogy egy 200 méteres szakaszon a Mexikó-völgytől megerősített pályaszerkezettel készült el, hiszen az Északerdő Zrt. munkatársai is használják a szakaszt” – mutatott rá. A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázat keretében valósult meg.