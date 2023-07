Magával ragadta a zeneKét éves forma kisfiú önfeledten rázta a popsiját és emelgette kicsi karjait a dixie ritmusára. „Ő Marci és nagyon szereti a zenét, ezért is hoztuk el a felvonulásra” – avatott be az édesanyja, Bianka. Ismerőstől hallottak róla, hogy a fesztivál egy parádéval kezdődik, kíváncsiak voltak rá, hogy milyen. Egyébként Bianka maga is muzsikált korábban, népzenével foglalkozott, citerán játszott – árulta el.

A három nap alatt összesen 11 koncert lesz a programban a két helyszínen és valamennyi ingyenes. Újdonságként jelenik meg a rendezvényen szombaton a virágóra körüli zenélés, illetve a vasárnapi gyermekkoncert, ahol népszerű rajzfilm és mesefilm zenék szólalnak majd meg.

A VI. Dixie és Jazz Fesztivál programja Szinva terasz - Nagyszínpad

Művészetek Háza előtti tér - Kisszínpad

2023. július 21., péntek

15:00 – 15:30 Utcazene a Városházától a Kisszínpadig– La Barrière Manouche Jazz, Leliwa Jazz Band, Miskolc Dixieland Band

16:00 – 16:50 Kisszínpad – Leliwa Jazz Ban

17:10 – 18:00 Kisszínpad – Steve Jazz Trio

19:00 – 19:50 Nagyszínpad – La Barrière Manouche Jazz

20:10 – 21:00 Nagyszínpad – Susan Blake (Ausztria, Bécs) and the Miskolc Dixieland Band

21:20 – 22:50 Nagyszínpad – Leliwa Jazz Band (Lengyelország, Tarnów) + jam (La Barrière Jazz Band tagjai, Susan Blake, Miskolc Dixieland Band tagjai) 2023. július 22., szombat

15:00 – 15:30 Dixieland térzene a Virágóra körül – La Barrière Manouche Jazz, Happy Dixieland Band, Miskolc Dixieland Band, DT Band

16:00 – 16:50 Kisszínpad – BB Band Dixieland Jazz Band (Szlovákia, Besztercebánya)

17:10 – 18:00 Kisszínpad – La Barrière Manouche Jazz

19:00 – 19:50 Nagyszínpad – DT Band

20:10 – 21:00 Nagyszínpad – Happy Dixieland Band

21:20 – 22:50 Nagyszínpad – Miskolc Dixieland Band + Varga Andrea + jam (DT Band tagjai, BB Band Dixieland Jazz Band tagjai) 2023. július 23., vasárnap

10:00 – 10:50 Kisszínpad – Miskolc Dixieland Band gyerekeknek, rajz- és mesefilmek zenéi

