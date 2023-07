Az egész országot sokkolta, amikor tavaly az év utolsó napján egy 16 éves fiú a szilvesztert köszöntve fellőtt egy rakétát az egyik miskolci lakótelepen, ám a lövedék célt tévesztve nagy erővel a Középszer utcai paneltömb egyik, harmadik emeleti lakásának erkélyére csapódott be.

A tűzijáték felperzselte a háromgyermekes asszony, Szinai Erika otthonát, a pusztítás következtében az alattuk lévő lakás is teljesen tönkrement. A másodikon egy testvérpár élt, a robbanás idején éppen a súlyos szívbeteg, leszázalékolt férfi tagja tartózkodott otthon. A Vasárnapi Blikk megtudta: csodával határos módon, hat hónap elteltével az egészségügyben dolgozó Marincsák Éva már visszaköltözhetett a fivérével.

A bajbajutottakat a Supersum Alapítvány támogatja mindenben, összefogta azokat a vállalkozókat is, akik rengeteget segítettek. A harmadikon élő Erika porig égett lakásának javítása még most is folyamatban van, jelenleg egy albérletben él a gyerekeivel, a lakhatást pedig az alapítvány fizeti számukra – írja a Blikk.

– A tüzet okozó fiú édesanyjával is tartom a kapcsolatot, őket is borzasztóan megviselték a történtek. A családnak el kellett költöznie, eladták azt a lakást, amiben addig éltek, egyébként a közelben – magyarázta lapunknak Bernasconi-Bús Katalin, az alapítvány kuratóriumi elnöke. – Másik városba mentek, mert kis túlzással közellenséggé váltak. A barátaik mellettük állnak és a munkahelyük is megmaradt, de jobbnak látták, ha tovább állnak.