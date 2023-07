A miskolci önkormányzat kötelező ebösszeírásra hívja az összes kutyatulajdonost, vagy ebtartót, aki Miskolcon tartja a kedvencét, függetlenül attól, hogy ott van-e állandó lakcíme. Az összeírás célja a járványvédelem szempontjából fontos városi elektronikus ebnyilvántartás aktualizálása.

„Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos, illetve ebtartó kötelessége” - tájékoztatta szerkesztőségünket a miskolci városháza sajtóosztálya. „A papír alapú nyomtatványok 2023. július 1. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhetők a miskolci polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, illetve letölthetők a www.miskolc.hu internetes oldalról, elektronikus formában az E-önkormányzati portálon."

Minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteniük az ebtartóknak. Ezeket 2023. július 31-ig kell benyújtani az önkormányzatnál. A benyújtás módjáról itt lehet tájékozódni.

„Az ebösszeírásban a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni. A kutyatulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.”

Néhány hét türelmi idő

Az elmulasztott bejelentést egy-két héten belül kötelező pótolni, akár meghatalmazott útján.

„A korábbi ebösszeírások tapasztalatai azt mutatták, hogy a meghirdetett időszak lezárását követően is tömegesen érkeznek a bejelentő adatlapok önkormányzatunkhoz. Így értelemszerűen a lezárást követően pár hét türelmi időszak még követheti az összeírást. Előfordul, hogy az ebösszeírás időszakában a kutya tulajdonosa, vagy tartója valamilyen, az általa tartott eb(ek) bejelentését nem tudja teljesíteni - például kórházi kezelés, külföldi nyaralás miatt - és elmulasztja. Ilyenkor azt javasoljuk, hogy az összeírás lezárását követő pár hetes türelmi időszakban, amint teheti ő, vagy meghatalmazottja pótlólag mihamarabb teljesítse adatszolgáltatási kötelezettségét” – ajánlotta Miskolc önkormányzata.

Csak chippes állattal

A regisztráció elmulasztása és a chip hiánya is több tízezer forint bírságot vonhat maga után.

„A négy hónaposnál idősebb ebeket mikrochippel megjelölve lehet csak tartani 2013. január 1-jétől. Ha a kutyatulajdonos ennek a kötelezettségének még nem tett eleget, az adatlap kitöltése előtt pótolja a chip beültetését! Ha nincs beültetett chip, minimum 45 ezer forint összegű állatvédelmi bírság szabható ki. 30 ezer forint összegű állatvédelmi bírsággal pedig az az állattartó sújtható, aki az ebösszeírás során nem szolgáltatott adatot kedvencéről. Amennyiben a feldolgozás során azt tapasztaljuk, hogy a benyújtott adatlapok valóságtartalma aggályos, vagy eltérést mutat a központi nyilvántartásban tárolt adatoktól, akkor megtesszük a jogszabály által előírt hatósági intézkedéseket. Példaként említve hivatalunk munkatársai állatvédelmi igazgatási feladat és hatáskörükben eljárva szükség esetén a helyszínen ellenőrzik az ebtartási körülményeket. Majd tisztázzák az állattartóval az ebösszeírás során megállapított hiányosságokat” – részletezte levelében miskolci Városháza sajtóosztálya.

Nehéz ellenőrizni

Az ebösszeírás hasznáról és eredményességéről egy a miskolci gyepmesteri telepet segítő állatvédő is elmondta a véleményét.

- Az ebösszeírás nyilván szükséges intézkedés, de pont azt a réteget nem találja meg, akik miatt bevezették, mert elhanyagolják az állataikat és ellenőrizetlenül hagyják őket szaporodni. Ezek a gazdák jellemzően a szegregációban, külterületen, mélyszegénységben élők, akikhez el sem jut az ebösszeírásnak a híre – nyilatkozta szerkesztőségünknek Szabó Judit, a Miskolci Állategészségügyi Telepet segítő Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány elnöke. - Ezzel szemben általában azok jelentik be a kutyáikat, akik rendszeresen oltatják és chippel látják el kedvenceiket. Szankcionálni azért nehéz ezt, mert teljes apparátusra lenne szükség az ellenőrzéséhez. Ebből adódóan a kóbor kutyák helyzete sajnos évről évre rosszabb Miskolcon. Ebben az infláció is szerepet játszik, mert rengetegen vannak olyan családok, akik teljesen lecsúszott állapotba kerültek. Amikor a létfenntartás is nehézségekbe ütközik, akkor a kutyatartás háttérbe szorul. Nagyon sokan próbálják leadni a kutyájukat a gyepmesteri telepen. Olyanra is volt példa, hogy ha helyhiány miatt nem vették be az állatot, akkor kikötötték és ott hagyták a telep előtt. Nyáron különösen sok kölyköt, illetve kutyacsaládot kell menteni. Ezek a kutyusok gyakran betegek is. Ráadásul a Miskolci Állategészségügyi Telep nagyon kis költségvetésből kénytelen működni és egyre fogynak az adományozóink. Továbbá az örökbefogadás is ritkul, mert az emberek kevésbé engedhetik meg maguknak az állattartást. Ilyen még soha nem volt, mint jelenleg, hogy két évnél hosszabb ideig, gyönyörű, szocializált kutyák maradtak volna a telepen. Mivel minden menhelyen és állategészségügyi telepen korlátozott a férőhely, ezért a legfontosabb a fölösleges szaporulat megelőzése lenne. Időről időre meghirdetnek ingyenes ivartalanítási akciókat, de sokan azt sem veszik igénybe. Összességében azt gondolom, hogy az emberek gondolkodásán nagyon sokat kellene még változtatni, de ez egy hosszabb folyamat.