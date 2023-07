Friss ivóvíz és hajnali, esti séta

Az Orpheus Állatvédő Egyesület tanácsa szerint a nagy nyári hőségben se feledkezzünk el a játékról és a nagyobb sétákról, melyeket kora délelőttre és késő délutánra időzítsük, forró aszfalt helyett a tappancsok épségéért a fűben érdemes sétáltatni, állatunk számára mindig legyen hűvös hely, ahova a napsugárzás elől szabadon el tud bújni, kedvencünknek az élelem mellé naponta többször friss ivóvizet kell biztosítani, házi kedvencünket ne hagyjuk egyedül autóban (még nyitott ablaknál se), hiszen a tűző napon a belső hőmérséklet az egekbe szökhet, - lakásban tartott állatok esetén reggel, munkába menet előtt sötétítsünk be, hogy ne forrósodjon be a szoba.

Állatot a nagy melegben kínozni bűncselekmény, amiért letöltendő börtönbüntetés is kapható - ismertette Seres Zoltán az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.

Hűsíti, hogy ne hevüljön túl

Emília Miskolcon lakik, törpetacskója szerény súllyal rendelkezik, így ahogy élelemből, úgy folyadékból is keveset tud egyszerre felvenni. Ergo a sétáltatás előtt kötelező itatás van, és mindig visz is magával vizet, amelyet kis kortyokban adagol útközben. Nemcsak belülre kerül folyadék, hanem óvatos fröcsköléssel is igyekszik hűsíteni a kisállatot elkerülve a túlhevülést. Az útvonalat is egyedileg jelöli ki kánikula idején kerülve a máskor érintett túl napos helyeket, a beton helyett a füves területen végezve a napi mozgást. Egy valamiben kell igazán ügyelnie a mértékre: az eldobott labdát, botot ugyanolyan vehemenciával üldözi az eb, bármilyen hőmérsékleti körülmények között, és bármennyire is lóg a nyelve."