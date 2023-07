Ebösszeírás 1 órája

Fájhat a pénztárcájának, ha ezt elfelejti

Több tízezres bírság is járhat a mulasztóknak, akkor is be kell jelenteni kedvenceit, ha a korábbi években már megtette.

A hónap végéig kell eleget tenni kötelezettségének Fotó: MW

Aki eddig még nem tette meg, július 31-ig még kitöltheti és beküldheti, vagy személyesen is leadhatja a miskolci városháza ügyfélszolgálatán az idei ebösszeírás adatszolgáltató nyomtatványát. Aki tart kutyát, de nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, akár több tízezer forintos bírságot is kaphat. A cél azonban elsődlegesen nem a büntetés, hanem az ebtartással kapcsolatos, naprakész és valós adatok összegyűjtése. Nyilatkozniuk kell a gazdiknak Az ebösszeírást július 1-től július 31-ig végzi el jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve Miskolc önkormányzata, az összeírásban a Miskolc közigazgatási területén tartott kutyák adatait gyűjtik össze, nyilatkozniuk pedig az ebtartóknak kell. Az ehhez szükséges adatlap letölthető a város internetes oldaláról, az E-önkormányzati portálról. Személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, a Városház tér 8. szám alatt kérhető, nyomtatott formában a dokumentum hivatali időben, hétfőn, kedden és csütörtökön 8:00 és 16:00, szerdán 8:00 és 17:30, pénteken pedig 8:00 és 12:00 óra között. Minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteniük az ebtartóknak, amelyet postai úton a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. alatti postacímre küldve, elektronikusan az [email protected] címre továbbítva, személyesen a központi ügyfélszolgálaton erre a célra kihelyezett gyűjtőládába helyezve, vagy az E-önkormányzati portálon keresztül (KAÜ azonosítást követően) a link használatával küldhetnek be. A korábbi ebösszeírás során bejelentett kutyákat ismét be kell jelenteni – aki ezt elmulasztja, akár minimum harmincezer forintos bírságot is kaphat.

