Július elseje óta egy új szabályozás alapján lehetőség van arra, hogy egyes boltok kasszájánál készpénzt vehessenek fel a vásárlók. Fontos leszögezni, hogy a szolgáltatást nem kötelesek bevezetni a boltvezetők, azonban a helyzet megosztó, hiszen megléte új versenyhelyzetet állíthat fel, mivel a vásárlóknak kényelmesebb olyan helyet választani, ahol a pénzfelvételt és a bevásárlást egyszerre intézhetik. A szabályozás „frissességét” jelzi, hogy szolgáltatást egyelőre csak egy bank ügyfelei tudják majd használni, és csak az egyik hazai üzletlánc boltjaiban. A kisboltok vezetőit kifejezetten aggasztja az új lehetőség, mivel nem tartják lehetségesnek, hogy a kis készpénzforgalom mellett ki tudják szolgálni a pénzfelvételi igényeket.

Versenyhelyzetet teremt

Megkerestünk több kisebb boltot, hogy élni fognak-e a nemrég bejelentett új lehetőséggel. Farkas Dániel, az egyik vidéki kisbolt tulajdonosa azt mondta portálunknak, hogy egyelőre nem kívánja bevezetni a konstrukciót.

Az elképzelés nem rossz, hiszen ezzel tudunk plusz szolgáltatást nyújtani a vásárlóknak, azonban azt is fontos látni, hogy a mi költségeink is növekedtek, és nem tudom még pontosan ez mivel járna

– mondta. Hozzátette: azt is reális problémának látja, hogy nagyobb készpénzkészletet kellene tartani a boltjában, amely szerinte csábítaná a rablókat. Egy másik, neve elhallgatását kérő bolt tulajdonos reméli, hogy nem lesz kötelező, mert így is gyakran küzd készpénzhiánnyal. „Nagyon sokszor van olyan eset, hogy a kazettából nehézkesen tudunk visszaadni készpénz, mert a készleteink fogyóak, főleg a kisebb bankjegyek esetében” – húzta alá. Azt is elmondta, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre kevesebben használnak készpénzt, és sokkal inkább előnyben részesítik a bankkártyás fizetést. „Ez a tendencia a koronavírus-járvány óta tapasztalható, azonban az a meglátásom, hogy az idősebb korosztály még mindig ragaszkodik a készpénzhez, mivel sokan a nyugdíjat is így kapják készhez” – mutatott rá. A Magyar Nemzeti Bank egyik korábbi kutatásából kiderült, hogy amióta mindenhol kötelező a bankkártya terminál használata, a magyarok egyre többet fizetnek bankkártyával.