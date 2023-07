A Zempléni Fesztivál közel 40 helyszínen, csaknem 20 településen, több mint 500 fellépő művésszel várja a látogatókat. Fellép többek között a Hollerung Gábor vezette Budafoki Dohnányi Zenekar, Balázs János és Lackfi János, az Anima Musicae Kamarazenekar, a Pannon Filharmonikusok, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Talamba Ütőegyüttes, Szekeres Adrienn és László Boldizsár, Nyáry Krisztián és Bősze Ádám, valamint a Cantemus Gyermekkar.

A települések egyediségüket is adják

A Zempléni Fesztiváli művészeti vezetője és idén fesztiváligazgatója Hollerung Gábor. Az esemény rezidens zenekara a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ), amely nem csak többkoncertes résztvevőjévé, de egyfajta szellemi bázisává is vált a rendezvénynek.

Sárospatak, Rákóczi vár udvara. Fellépett a Jazzical trió (2019)

Fotó: Nagy Károly Zsolt



A zenés színházi játéktól kezdve, a népszerű jazz- és swing műsorokig rendkívül sok stílus és műfaj megtalálható az idei programkínálatban. Aki ellátogat a Zempléni Fesztiválra, találkozhat komolyzenei koncertekkel, a BDZ nevéhez fűződő, emblematikus Megérthető zene koncerttel, Cinefonic filmzene koncerttel, színházzal, jazzel, népzenével, világzenével, kamaraprodukciókkal, tánccal, gyerekprogramokkal, kiállítással és számos gasztronómiai élménnyel, hiszen a kisebb-nagyobb településeken megrendezett programokhoz sokszor kapcsolódik gasztronómiai élmény: borkóstolási, vacsorázási, vagy épp uzsonnázási lehetőség. Az idei fesztivál egyik kiemelt programja Shakespeare–Korngold: Sok hűhó semmiért című zenés színházi játéka. A Müpa és a BDZ közös produkcióját a sárospataki Rákóczi-várban láthatja a közönség augusztus 13-án. Az előadás alcíme lehetne „Variációk a szerelemre”; a zenész-színész társulat a párválasztási játszmák közül négyet mutat meg az est során.

A lacARTe Pálházán 2019-bdn

Fotó: Nagy Károly Zsolt

A kultúra támogatottsága teret hódít

Sokáig úgy volt, hogy forráshiány miatt idén nem tudják megszervezni a Zempléni fesztivált. Azonban egy vállalkozó - aki sárospataki öregdiák és az előző években is megbízható támogatója volt a fesztiválnak-, idén is kiállt a meggyőződése mellett, miszerint a Zempléni Fesztivál hagyományát muszáj folytatni, ezért jelentős összeget ajánlott fel a költségekre. Hollerung Gábor művészeti vezető szerepe mellé pedig magára vállalta a fesztivál megszervezésének teljes felelősségét, a fesztiváligazgatói feladatokat is. Majd az érintett települések mindegyike anyagilag is hozzájárul a fesztivál szervezéséhez. A mecenatúra megvalósulása ösztönzőleg hat a kormányra is, időközben onnan is megérkezett a támogatási szándék híre.

Koncert az erdőhorváti református templomban 2019-ben

Fotó: Nagy Károly Zsolt

Mindig kicsit több

A Zempléni Fesztivál célja a fenntarthatóság és a továbbfejleszthetőség. „Bízunk benne, hogy évről évre még színesebb, még gazdagabb, még változatosabb, még több műfajt, koncertet, színházi előadást, táncot, kiállítást, gyerekprogramot felvonultató, a turizmussal egyre szorosabban összefonódó fesztivállá válunk – mondta Hollerung Gábor. Hozzátette: már most is mi vagyunk az ország talán legsokszínűbb művészeti fesztiválja.”