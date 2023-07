A közel húsz fiatal a Magyar Református Szeretetszolgálat napközis tábora keretében látogatott el az Ózdi Városi Televízió épületébe. Hétfőtől péntekig, reggel nyolctól délután négy óráig számos elfoglaltság közül válogathattak a kicsik. A program egyik eleme volt a helyi televízió megismerése.

„Mindig öröm számunkra, ha diákok jönnek hozzánk, hiszen a televízió belülről nem pontosan olyan, amilyennek a képernyőn látszik. Itt megismerhetik azt a háttérmunkát, amit mi nap mint nap végzünk. Nagyon érdekesnek szokták találni például a stúdiót, a súgógépet. Azért is jó, ha ez a korosztály hozzánk jön, hiszen a pályaválasztásban segítheti őket egy ilyen látogatás, és nemcsak nézőink lehetnek majd a jövőben, hanem munkatársaink is” - mondta Bukovinszky Zsolt, az ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője.

Rejtelmek

A látogatók megtekintették a televíziós műsorkészítés egyes állomásait, először a földszintet járták be, ahol a vendégváróban foglaltak helyet. A gyors bemutatkozást követően pedig érdekesebb helyszínek következtek. A vendégek szétnéztek a szerkesztőségben, majd útjuk a vezérlőhelyiségbe vezetett. Teljesen lenyűgözte őket a rengeteg monitor és technikai berendezés. Majd el is kezdődött a közös munka. A fiatalok birtokba vették a stúdiót, ahol végül a legtöbb időt töltötték el, igaz ez is a legizgalmasabb terület. Háttér, Kaleidoszkóp, Ózdi Krónika. Többek között ezekben a díszletekben válhattak kis időre műsorvezetővé.

Néhány instrukciót követően már indult is a felvétel. Amely megismétlődött újra és újra. Szinte mindenki kipróbálhatta magát kicsit híradós bemondóként. A csapat néhány tagja pedig eközben a vezérlőben várakozott a súgógép mögött. Hiszen nekik a hírolvasóval együttműködésben megfelelő ütemben kellett a billentyűzet segítségével a szöveget mozgatniuk.

„A mai programot nagyon élvezték, főleg így hogy beleláthattak abba, amit ők szinte csak a tévében néznek, hogy mennyi munkával jár, és szerintem van egy két gyermek akit megfogott, hogy kamera előtt ülhetett és beszélhetett” - emelte ki Szondi Daniella Erika, a Magyar Református Szeretetszolgálat táborszervezője.

Persze a fiatalok riporterként is remekül helytálltak. Jól érezték magukat és érdeklődve fogadták be a szakmával kapcsolatos információkat.