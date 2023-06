Különleges élményben lehetett része annak, aki a Tourinform Miskolc és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának közös városnéző túráján vett részt szombaton. A séta során a belváros bűnesetein haladtak a résztvevők. Így első kézből kaphattak információkat többek között a miskolci Bonnie és Clyde néven elhíresült bűnöző páros üldözéséről és elfogásáról is.

A szombat délelőtti kiszámíthatatlan időjárás sem vette el a kedvét az „alkalmi nyomozóknak”, akik egy különleges sétán vehettek részt a Tourinform Miskolc és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával közös programján.

Izgalmas helyek

Gőcze Jánosné ősszel költözött be vidékről Miskolcra és nagyon érdekli a város története, ezért is vesz részt ezeken a sétákon és hogy ezt ma még bűnügyi helyszínek története is kiegészíti, azt nagyon érdekesnek találja.

Tóth István feleségével, Tóth-Müller Ilonával érkezett a sétára, akik nagyon érdekesnek és izgalmasnak találták ezt a programot, emellett pedig a szabad levegő vonzotta őket a városi sétára, és még az eső sem tántorítja el őket - mondták.

Innen indultak razziára

A rendhagyó program résztvevői megnézhették, melyik épületben működött régen rendőrkapitányság, szó lesz arról, milyen bűnesetek kötődnek a belvároshoz, honnan származik a Villanyrendőr elnevezés, és miért kell vigyázni a biciklis futárokkal. A rendhagyó séta ötlete Kupcsik Saroltától, a Tourinform Miskolc Iroda vezetőjétől származik, aki mint idegenvezető kalauzolta a belvárosban a csoportot. A program előtt elmondta, azért is jó, hogy a rendőrökkel szervezik ezt a sétát, mert így rendőri kísérettel, abszolút biztonságban ismerhetik meg a belvárost. „A séta során felkeressük a villamosbalesetek helyszíneit, és első kézből kaphatnak információt a miskolci Bonnie és Clyde néven elhíresült bűnöző páros üldözéséről és elfogásáról, de megnézzük a régi városi rendőrkapitányság épületét, az akkor Rudas László, ma Kandia utcán, szó lesz a Villanyrendőrről, hogyan alakult ki az elnevezés, de a magyar kriminalisztika történetében rendhagyó, Labancz Anna gyilkosságról is szó lesz”- ismertette a séta állomásait Kupcsik Sarolta. A nyomozás olyan elemeit ismerhetik meg, melyek elvezettek az igazság nyomára - mondta a Tourinform Iroda vezetője.

Bűnesetek helyszínén

Simkó Imre alezredes a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője elmondta, hogy Miskolc belvárosában számos olyan hely van, ami bűn és baleseti helyszín, és most olyan információkat kapnak a résztvevők, ami feltárja az adott ügy hátterét. Személyes tapasztalatokkal, személyes élményekkel, kuriózumokkal kiegészítve. Elsősorban azt a korosztályt célozták meg akiknek személyes élményük is kötődik a helyszínekhez vagy ismerhették az elkövetőket. Emellett pedig balesetmegelőzési és bűnmegelőzési információkat is nyújtottak.

Az idegenvezető és rendőrök által közösen vezetett városnézésen a Vármegyei Rendőr-főkapitányság Zsolcai kapui épületébenért véget, ahol a résztvevők megnézték a szolgálatteljesítés közben elesett rendőrök emlékhelyét.