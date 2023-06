Az idei jubileumi emlékév fő mozzanata a napra pontosan, tehát június 10-én - ugyan nem a stadionban - a Diósgyőri vár mellett, a Lovagi Tornák Terén megtartott Rock50 fesztivál volt. A szervezők igyekeztek minél több olyan zenészt összetrombitálni, aki 1973-ben is ott volt Diósgyőrben. Az "ötvenesek" doajenje Tolcsvay Béla volt, valamint Schuster Lóránt, aki akkor is, most is a P. Mobil frontembereként volt jelen.

Fél évszázad múltán

A Rock50 fesztivál programja a Lovagi Tornák Terén és környékén már kora délután elindult a Kisszínpad műsorával, ahol az első etapban a ’70-es évek dalai csendültek föl. A Miskolci Illés EmlékZenekar (MIEZ) indította a sort. A csapat 2005-ben alakult, és azóta az országban egyedülálló módon képviseli az Illés együttes legendás életművét – akik - ha nem is Illésként - az 1973-as Diósgyőri Popfesztiválon is felléptek. Úgy volt, hogy a Mini Art-űr a legendás Török Ádámmal lép el, ám a zenész hirtelen halála emlékkoncertté változtatta a fellépést.

Török Ádám 1973-ban legendás formációjával, az akkori Minivel lépett színpadra Diósgyőrben.

A nagyszínpad az Ivan and the Parazollal nyitott, majd a Godfater – Tátrai Tibor zenekara - lépett fel. Ő 1973-ban, 21 évesen a Syrius zenekarral lépett színpadra. Az esti programot a Péterfy Bori & Love Band indította egy igazán fergeteges programmal. Az igazi rokczenét kedelők is elismeréssel nyilatkoztak a produkcióról.

Péterfy Bori fergeteges volt

A fénypont a P. Mobil fellépése volt

1973-ban a diósgyőri fesztiválon indult el a P. Mobil pályafutása, egy pár hónappal korábbi névváltoztatás után. Ha az akkori felhozatalt vizsgáljuk, rá kell jönnünk, hogy ez a produkció az, amelyik még napjainkban is teljes erővel van jelen a hazai rockéletben. Együtt énekelt a Mobillal a zenekar elhunyt énekese, Tunyogi Péter lánya, Tunyogi Bernadett. A banda hozta a megszokott magas rock színvonalat. Az Acélváros sora pedig mindent elmondott:

Miskolc mindig várni fog...

Tunyogi Bernadett hangja remekül passzolt a Mobilhoz

A kirató fesztiválozók meghallgathatták még a Zenevonat produkciót, akik két volt taggal, Karácsony Jánossal és Solti Jánossal kiegészülve léptek fel LGT-dalokkal. Bár az LGT nem lépett föl az ominózus 1973-as eseményen, viszont Karácsony James itt volt a Generállal, Solti János pedig a Teátrumban dobolt akkor.