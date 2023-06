A hétvégén zártuk a az idei Quintessence 90 órás pálinka- és párlatértékelő-bíráló tréningsorozatot 22 vizsgázóval, akik közül többen hazánkon kívül, Erdélyből és a Felvidékről érkeztek, hogy magasabb szintre emeljék pálinka ismereti tudásukat. A vizsgán minimum 80 százalékot elért részvevők bekerültek a Quintessence Pálinkaverseny bővebb zsűri keretébe – tudtuk meg Takács Lászlótól, az Ongai Kulturális Egyesület elnökétől.

- Más területen sem tétlenkedünk. Nemrég tartottuk meg az idei első, kulturális programokkal színesített termelői piacunkat. Hamarosan a nyomdába kerül az idei pálinkaversenyhez kapcsolódó „A Pálinka Világa 2023” című könyvünk, de a pálinkamúzeumban egy új kiállító terem kialakításán is dolgozunk, ahol magán pálinkafőző berendezéseket szeretnénk bemutatni a nagyközönségnek. Ez utóbbit július 24-én, a Múzeumok Éjszakáján adjuk át, amikor színes kulturális programokkal, koncertekkel várjuk majd nem csak a helybélieket, hanem más települések érdeklődő látogatóit is. Az esemény a Quintessence (XIII.) Pálinka- és Párlatverseny-fesztivál díjátadó gála és eredményhirdetés elnevezésű Leader pályázati projekt keretében lesz megrendezve közösen Onga város önkormányzatával. Akkor emlékezünk Onga várossá válásának 10 éves évfordulójára is. A nagyszabású rendezvénysorozatot − melynek része lesz veterán autók bemutatkozása, pálinkacímkék és pálinkafőző berendezések szabadtéri kiállítása – kézműves foglalkozások, bűvész bemutató is színesíti, de fellép az Ongai Hagyományőrző Néptánccsoport, a Tehéntánc zenekar, a Miskolci Rézfúvósok, és az estet Roy és Ádám Trió műsora zárja. A pálinkamúzeumban vezetett tárlatvezetésre is sor kerül – tudatta az egyesület elnöke.