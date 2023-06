Újabb videója tarol a miskolci Herman Ottó Gimnáziumnak. Bár még csak most került fel a videómegosztóra, már közel 3 ezren tekintették meg. A klip Zorán: Apám hitte... című dalát dolgozza fel, nagyrészt a gimnázium ballagásán készült, az életbe kilépő gyermek és a szülők kapcsolatára épít. A videó alatt található kommentek között a megható, a megkönnyeztem szavak a leggyakoribbak.

A videó rendezője Kiss Zoltán, az iskola magyartanára, aki több hasonló videót is jegyez már, az első, országos sikert a We are the world című szám átdolgozásával érték el 2019-ben, a videófelvételen az egész iskola részt vett tanárok és diákok egyaránt, a felvételt azóta közel egymillióan tekintették meg.

Beleborzongott

– Úgy kezdődött, hogy azt mondtam, nem akarok több videót – meséli lapunknak a tanár. – Aztán úgy alakult, hogy osztálykirándulásra mentünk az osztályommal, és az este úgy telt, hogy mindenkit arra kértem, 2 percben mutassa be magát: ki ő, miben érzi magát tehetségesnek. Aztán kiderült, hárman is zenélnek. Ez volt, amikor felmerült bennem, mi lenne, ha... De akkor nem léptem semmit.

Aztán úgy alakult, hogy a tanár kapta feladatként a szalagavató megszervezését is. Eszébe jutott, mi lenne, ha megcsinálná az osztállyal a Zorán-számot, de arra gondolt, rosszul esne neki, ha kiderülne, nem tetszik nekik a dal. És aztán jött a ballagás, a műsor összeállítása megint az ő feladata lett.

– Két héttel előtte felkerestek az említett zenészek az osztályomból, és mondták, találtak egy dalt, amit nagyon szeretnének előadni, kérdezték, ismerem-e, és mit szólnék hozzá. És akkor lejátszották nekem az Apám hitte című számot. Beleborzongtam, és persze, hogy igent mondtam!

Kiss Zoltán a Herman Ottó Gimnázium tanára.

Fotó: Ádám János

A végzősök énekelték a refrént

És jött a próbafolyamat. Először csak a zenészek mentek a próbákra, de aztán egyre többen. Egyre több hangszer lett, nőtt az énekesek száma, és Kiss Zoltán érezte, valami olyan születik, mint ami eddig nem volt.

– Felmerült, mi lenne, ha a refrént a négy végzős osztály énekelné a ballagáson. Először azt mondták, úgyse sikerülne. Egyszer próbáltuk el előtte, és mégis csodálatos lett – jegyzi meg. A felvételek is, pedig nem is kamerával – nem volt – hanem iphone-okkal vették fel az egész műsorszámot.

– Ekkor már nagyon nem akartam, hogy elvesszen ez a felvétel, de kevés volt az anyag egy videóhoz – folytatja a tanár, és megint hozzászegődött a szerencse. Jött az iskola hagyományos kerti-partyja, amelyen a szülők és a tanárok vesznek részt, ezen műsorszámként úgy tervezték (a ballagási nagy sikerre való tekintettel), előadják az Apám hittét.

Tudatosan gyűjtötte a képeket

– Nem sok reménnyel hívtam fel egy videós ismerősömet az eseményt megelőző napon, hogy nem jönne-e el profi felvételt készíteni. Meglepetésemre azt mondta, úgyis ott lesz: az egyik fellépő diák édesapja megkérte, hogy videózzon.

Így készültek újabb felvételek, aztán már tudatosan gyűjtötte a képeket, a szerenádon, amelyeket fekete-fehér képekként használt fel, és sok szülő-gyerek vállalt még közös felvételeket a videóhoz.

– A szóbeli érettségi után kértük a szülőket, hogy jöjjenek el az eredményhirdetésre. Ott vetítettük le nekik elsőként a videót, és kapott ajándékba egy-egy példányt minden végzős. Utána tettük fel a felvételt a videómegosztóra – meséli a történet végét Kiss Zoltán. Illetve ez nem teljesen a vége. – Mint kiderült, Máté, az énekes elküldte a felvételt Zoránnak. Másnap reagált, és megköszönte a feldolgozást.