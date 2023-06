Komlóstetőn a Vörösbérc utcánál indul és Mexikóvölgyi utcánál ér véget, és az erdőn keresztül csatlakozik be a közútvonalba a kerékpárút. Onnan tovább vezetve a Vár utcán keresztül egészen a Táncsics Mihály térig tart.

Összességében a különböző kerékpárút szakaszok egy része teljesen új építésű, van, ahol felfestéssel jelölik ki a nyomvonalat, a cél, hogy az egyes részek összekapcsolódjanak és turisztikai szempontból is vonzó attrakciókká váljanak. A szép erdei szakaszok erre különösen alkalmasak, amelyek nem csupán látványosak, de fontos turisztikai helyszíneket is összekötnek, így kerékpárral is könnyen bejárhatóvá téve ezeket a célpontokat.

Összességében mintegy hét egész háromtized kilométerrel bővül Miskolc kerékpárút hálózata.