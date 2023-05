Helyi óvodások és iskolások próbálták ki elsőként a Miskolcot Felsőzsolcával összekötő bicikliút új szakaszát, amelyet május 5-én, pénteken 8 órától adtak át, a felsőzsolcai Árvízi emlékpark melletti területen. Az átadás kapcsán a két város polgármesterei fogadták a VeloRunCoffee Sportegyesület kerékpáros képviselőit. Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője mellett az eseményen megjelent Bazin Levente, a miskolci önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke is.

A mikromobilitásé a jövő

„Ez egy jelképes alkalom, hiszen néhány hónappal ezelőtt ennek az útnak a másik végén Miskolcon adtuk át az építési területet a vállalkozónak. Akkor ígérték, hogy néhány hónapon belül kész lesz ez a bizonyos kerékpárút” – mondta köszöntőjében Veres Pál, Miskolc polgármestere. „Ez a városnak is adóssága, hiszen így a környező településekről Miskolc megközelíthetővé válik. Két nappal ezelőtt jártunk a déli városkapunál, ahol épül egy másik szakasz Mályi felől. Rövidesen elmondhatjuk, hogy valamennyi környező településről megközelíthetővé válik kerékpárral a vármegyeszékhely, és Miskolc minden pontjáról elérhető lesz a város bármely pontja ugyanígy. Azt vallom, hogy Miskolc város nemcsak a közigazgatási határán belül felelős a fejlesztésekért és kell együttműködnie a szereplőkkel, hanem azon túl is. Arra törekedtem az elmúlt években, hogy minél szorosabb legyen a kapcsolat a környező települések vezetésével és polgáraival. Számunkra nagy öröm, hogy Felsőzsolca és Miskolc között most már kerékpár út van, ahol egy alternatív közlekedési eszközzel közlekedhetnek a polgárok. Azt mondják a modern közlekedéskutatók, hogy a mikromobilitásé a jövő. Ez egyrészt az egészséges életmód, másrészt a sport szempontjából is fontos. Harmadrészt pedig az alternatív közlekedési eszközök használatára való nevelés szintén cél. Remélem, hogy kedvet csinálunk ezzel a beruházással arra, hogy minél többen használják a kerékpárutat! Annak külön örülök, hogy itt most óvodások vannak. Sőt, alkatom ellenére magam is kerékpáros vagyok egy kicsit. Már számolom a napokat, mert egy tíz napos biciklitúrára megyünk a nyáron.”

Segíti a bejárást Miskolcra

Mostantól Felsőzsolca be tud kapcsolódni Miskolc keleti városrészének közlekedésébe.

„A kerékpárút átadását azért ezen a ponton rendeztük, mert tőlünk 10-20 méterre található a közigazgatási határ Felsőzsolca és Miskolc között. A magyarországi pályázati rendszerekben vannak határon átívelő, határtalan pályázatok. Igaz, hogy ez nem országhatárokon, de települések közigazgatási határán átnyúló fejlesztés volt” – támasztotta alá a beruházás jelentőségét Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere. „Felsőzsolca abban a szerencsés helyzetben van, hogy már az 1950-es évektől kijár a miskolci 7-es busz a településre. Annak idején, amikor a 7-es busz megfordult itt a közelben lévő vámon, nagyon sokan a szomszédos településekről eljöttek ide kerékpárral.

Bazin Levente, Veres Pál, Csöbör Katalin és Szarka Tamás a kerépárút átadó ünnepségén Fotó: Bujdos Tibor

Majd fölszálltak a buszra, és úgy mentek be Miskolcra. Talán ez a kerékpárút is ezt a célt szolgálja, hiszen sokan fognak eljönni a szomszédos településekről - Alsózsolca, Gesztely, Onga - biciklivel Miskolcra. Ez eddig is megtörtént, bár rendkívül balesetveszélyes volt, és 2010 óta nem oldódott meg a probléma. Felsőzsolca sikeres pályázata révén ez a kerékpárút elkészült, amelynek nyomvonala is ideális, és most már biztonságban tudhatjuk a kerékpárosokat.”

„Hazánk legszebb bicikliútja”

A korábbi árvíz és a jelenlegi háború okozta gazdasági világválság miatt nem volt egyszerű forrást szerezni a beruházásra. A szűkítések ellenére, mégis időben elkészült.

„Tizenhárom éves országgyűlési képviselői pályafutásom alatt már nagyon sok beruházás átadásán voltam jelen. Cégekkel, vállalkozásokkal, önkormányzatokkal dolgoztunk együtt. Most látom a távolban Pásztor Eriket, Felsőzsolca alpolgármesterét is. Szervezi az iskolások kerékpáros felvonulását, amely az átadás után fog elindulni” – árulta el Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője. „Örömteli, amikor az elképzeléseink tervekké alakulnak és meg is valósulnak. Ezek mind-mind a települések és a mi térségünk fejlődését szolgálják. A sok beruházás és átadás közül vannak kedvesebbek. Többek között ilyen volt az M30-as elkerülő szakaszának az átadása. Nagyon nehéz időszakban kezdtük el megvalósítani ezt, hiszen a 2010-es árvíz az akkori terveket elmosta. Rengeteg munka volt, hogy megszerezzük a forrást rá és végül elkészüljön. Ugyanabban az évben, amikor az árvízvédekezés során megépítettük a gátat, Orbán Viktor miniszterelnök is ellátogatott hozzánk. Maga is úgy látta, hogy jó lenne ide egy kerékpárút. Azt gondolom tehát, hogy ez a mostani is kiemelkedően fontos beruházás. Jelenleg itt a háború és a hibás brüsszeli szankciók okozta gazdasági válság és infláció, mégis sikerült átadni ezt a kerékpárutat. Szeretném megköszönni a HE-DO Kft.-nek is, hogy a szűkítések ellenére időben megvalósította a kivitelezést. Lehet, hogy egy kicsit elfogult vagyok, de úgy gondolom, hogy ez az ország egyik legszebb kerékpárútja.”