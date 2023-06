Múlt héten több nagyvároshoz hasonlóan Miskolcon is elérhető lett a közösségi e-roller-­szolgáltatás. Miskolc útjain egyre több e-rollerrel közlekedővel találkozhatunk, azonban amellett, hogy praktikus és sokan használják, nem mindig vannak tisztában a vezetői, hogy pontosan milyen szabályozás vonatkozik rájuk.

A 330 járműből álló flotta e-rollereit, a város 184 pontján okoseszközökre telepíthető alkalmazással bérelhetőek.

Fotó: Bujdos Tibor

Az elektromos meghajtású roller használatát eddig nem szabályozta semmi, így gyakran lehetett azt tapasztalni, hogy sok e-rollerező több közlekedési szabályt figyelmen kívül hagyva közlekedett. Korábban Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár egységes szabályozás bevezetését jelentette be, amelynek részleteinek kidolgozása folyamatban van. A KRESZ-módosítás szerint a 25 kilométer/órás végsebességű rollerek kerékpárnak minősülnének, az ennél gyorsabbak pedig segédmotoros kerékpárnak. Az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozás illeszkedni fog az uniós nagyvárosokban életbe lépett formulához.

Fontos az is, hogy a segédmotoros kategóriába eső e-roller használatánál kötelező lenne a bukósisak viselése is. Az üzemeltető egyébként most is ajánlja a bukósisak viselését az eszköz használata közben. Jelenleg az Építési és Közlekedési Minisztériumban zajlik a jogszabály-módosítás előkészítése. „Az egyeztetésekbe bevontuk a Magyar Közutat, a Közlekedéstudományi Intézetet, a rendőrséget, a Budapesti Közlekedési Központot, a Budapest Közutat, valamint több civil szervezetet (Járókelő, Magyar Kerékpárosklub, Kerékpáros Miskolcért Egyesület, Magyar Autóklub), illetve a Lime rollermegosztót is, így kijelenthetjük, hogy széles társadalmi csoport érdekeinek figyelembevételével történt az előkészítő munka” – nyilatkozta az államtitkár.

Korábban a témával kapcsolatban megkerestük a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy mennyire gyakoriak az e-rollerrel kapcsolatos balesetek Miskolcon és a vármegyében. Akkor azt nyilatkozták, hogy nem jellemzőek, bár fontos figyelembe venni, hogy korábban ekkora flottaszámmal rendelkező e-roller nem volt elérhető a régiónkban. Jelenleg a kerékpárokéhoz hasonló szabályok vonatkozhatnak az elektromos rollerekre.

Automatikusan lassul

A Miskolcon üzemelő e-rollerek végsebessége 25 kilométer/órában van maximalizálva, de ha olyan zónába ér az eszköz, ahol gyalogosforgalom is van, automatikusan lelassul, ezzel is csökkentve a balesetveszélyt. Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács egyébként még egységesebb, szigorúbb feltételeket javasol az elektromos rollerekre, amely felülírná az összes tagország érvényben lévő szabályait. Ez alapján mindössze a gyárilag beépített 20 kilométer/órás sebességkorlátozást és legalább 30,5 centiméter átmerőjű kerekeket, a rollerek használóinak pedig kötelező bukósisak-viselést szabnának meg. Szigorításképp pedig kikötnék, hogy az elektromos rollereket csak 16 évesnél idősebbek használhassák, valamint megtiltanák, hogy a járművet gyalogúton, illetve ittasan vezessék.