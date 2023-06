Meghidegült a szeretet

– állítja Jurák Sándor, aki évtizedek óta önkéntesként dolgozik. Nem pénzért, hanem a lelki békéjéért járt hosszú évekig a miskolci Hospice Házba, majd dolgozik a telefonos lelkisegély szolgálatnál is, miközben temetéseken is szolgál. Ő maga is megjárta a poklot, úgy tűnt gyógyíthatatlan betegségéből nincs kiút. Hét műtéten esett át és Ő Isteni csodának tulajdonítja, vallja, hogy az orvosok mellett a mély hite gyógyította meg. B.Tóth Erika vagyok, kérem hallgassák meg a beszélgetést.