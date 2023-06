Nem csak a felügyelet, az élmény is fontos

Mindent bevetnek a nyáron, amit csak lehet, hogy a két lány kellemes és élményekkel teli vakációt tölthessen el – mondta Gabriella. Hozzátette: a Hámori Waldorf Iskola nyári napközis táborát választották, ahol játékosan tanulhatnak is. A kisebbik lánynak a zsonglőrtábort, ahol megismerkedhet a cirkuszművészet alapjaival, illetve sok eszközt kipróbálhat egy igazi zsonglőr segítségével. Az idősebb lány gyógynövényes táborba megy, ahol a Bükk gyógyító tündéreinek titkait fedezheti fel Bükkszentkereszten, Felsőhámorban és Lillafüreden. Megtanulhatja, melyik növény milyen bajt gyógyít, vagy milyen étel vagy ital elkészítésére használható. Ez nemcsak érdekes, de hasznos is – tette hozzá az édesanya. Ezenkívül még tánctáborba is mennek, az kihagyhatatlan. Persze lesznek a nagyinál is egy-két hetet, meg a keresztszülőknél, és nyaralást is terveznek. Idén a Balatonhoz mennek egy apartmanba, több baráti családdal együtt, hogy játszópajtások is legyenek a lányoknak – tudtuk meg.