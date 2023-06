Megdöntötte minden idők rekordját az idei táborozók száma. 230 ezer gyermek nyaral 2023 nyarán a Táborfigyelő táboraiban. Legtöbben közülük sport- és angoltáborban vesznek részt, míg a harmadik legnépszerűbb témát a katonai és honvédelmi táborok adják. A gyerekek valamivel több mint fele napközis táborban vakációzik, amíg szüleik közül egyre többen fizetik üdültetésüket SZÉP kártyával. A 15 százalékos áremelés ellenére nem lankad a táborozási kedv. Már csak néhány szabad hely van a táborturnusokban, ezért, aki még nem lépett, jól teszi, ha nem halogatja tovább a foglalást – olvasható a Táborfigyelő közleményében.

Kézműves táborban: egyszerre szórakoznak és tanulnak a kicsik

Fotó: MW

- Nálunk több mint ezer táborturnus érhető el és foglalható még. Viszont külön-külön a táborokban már csak 3-5 fő szabad hely van. Nagyon gyorsan be tudnak telni ezek, és utána már csak a várólista marad egyes táborok esetében, de az mindig bizonytalan. Minél hamarabb érkezik be a foglalás, annál nagyobb az esély rá, hogy egy-két hétre jó minőségű és ár-érték arányban is megfelelő tábort tudnak foglalni a szülők – mondta Tóth Béla, a Taborfigyelo.hu és a Taborminosito.hu vezetője. - Általában a kaland-, sport-, angol-, katonai és készségfejlesztő táborok a legkedveltebbek, de az, hogy éppen melyik emelkedik ki, abban leginkább az aktuális trendek játszanak szerepet. Egyre több olyan katonai tábor van, ami érdemben fel tudja venni a versenyt a kalandtáborokkal. A tavalyi évhez képest valamivel megnőtt a napközis táborokat foglalók aránya is. A gyerekek 53 százaléka választja ezt a tábortípust, a korábbi 51 százalékhoz mérten.

Az ovisokra is gondoltak

A kisgyermekes szülőknek is igyekeznek a táboroztatók segítséget nyújtani.

- A minőségi táborok kínálata országos lefedettségű, ami a családoknak nyújt könnyebbséget, ugyanis a környékükön vagy a szomszédos vármegyében biztosan tudnak megfelelő vakációs lehetőséget találni csemetéjüknek és nem kell túl sokat utazni. A legtöbb gyermek Pest, Veszprém és Somogy vármegyében táborozik, míg a napközis táborok fővárosa is Budapest, valamint a vármegyeszékhelyek. Miskolcon például jobb agyféltekés rajztáborra lehet jelentkezni. Emellett Borsod-Abaúj-Zemplénben még Bogácson szerveznek angol-tánc-modell tábort, Monokon pedig természetvédelmi és sporttábort. A táborozók felső korhatárát 18 évben maximáltuk, de az alsó korhatár egyre inkább kitolódik lefelé. Bár az iskolai nyári szünet hosszabb, 11 hetes, az óvodai, bölcsődei szünet is több hetes, amikor valahogy meg kell oldani a gyermekek nyaraltatását. Az utolsó tanítási nap iskolánként változó, de augusztus 31-ig folyamatosan vannak táborok. Ma már 2-3 éves gyermekek számára is lehet találni táborturnusokat. Ezek jellemzően napközis jellegűek, és nagyon hasonlítanak a bölcsődei, óvodai felügyelethez – magyarázta a táboroztató oldal vezetője.

Biztonságban a gyerekek

Rendszeresen ellenőrzik és véleményezik a táborokat.

- Többségében a régi táborszervezők kínálnak most is lehetőségeket. Viszont minden évben vannak új, jól felkészült belépők, akiket egyesével ellenőrzünk, és a programjaikra is ránézünk. A szülők arra figyeljenek, hogy legálisan működő tábort válasszanak! Egy alapítvány, egyesület, vagy vállalkozás legyen a tábor szervezője, amely számlát ad már az előlegről is! Emellett legyen egy előzetes dokumentum arról, hogy milyen szolgáltatásokra, szállásra, étkezésre és mennyiért lehet számítani! A legális táboroktól elvárható, hogy minden egészségügyi és higiénés szabályt betartsanak – hangsúlyozta a szakértő.

A vándor- és a vízitáborokat is nagyon szeretik a gyerekek

Fotó: MW

Drága az étkeztetés

A szervezők igyekeztek olyan arany középutat találni, amely nem okoz számukra veszteséget és még mindig megfizethető a családoknak.

- Mivel a táboroztatók költségei – bérleti díjak, múzeumi, állatkerti, vagy strandbelépők ára - nagy mértékben növekedtek, különösen a gyermekétkeztetés, ezért muszáj volt árat emelni. Viszont a 15 százalék nem olyan mértékű, mint a táboroztatók összköltségének növekedése, és az inflációt sem követi. Egy napközis tábor átlagosan 45 ezer, míg az ottalvós táborok egy turnusa átlagosan 70 ezer forintba kerül. Az árak tekintetében elmondható, hogy a 2018-as évhez viszonyítva nagyságrendileg másfélszeresére nőtt mindkét tábortípus díja. Ezzel együtt is folyamatos a jelentkezések növekedése. Idén ötezer táborozóval haladta meg a Táborfigyelő a tavalyi évet, aminek az az oka, hogy a nagyszülők gyakran hiányoznak a családokból és a szülők nem tudják máshogy megoldani gyermekeik számára a szünidőt, csak táborok útján. Másrészt a táboroztatás segíti a kicsik szocializációját, amit egyre többen felismernek – emelte ki Tóth Béla.