Növekszik a roma szervezetek száma és aránya a civil szervezetek körében vármegyénkben, mondta el Palik Zoltán, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, mint a rendezvény szervezője a tegnapi fórumon, az újonnan bejegyzett szervezetek 20 százalékát e szervezetek alkotják. A kormány a Nemzeti Fejlesztési Stratégiában is kifejezte szándékát a roma közösségek megerősítésével, a roma civil szervezetekkel történő együttműködéssel kapcsolatban. Ezért mindenképpen érdemes e szervezetek képviselőivel közösen gondolkodni a civil szervezetek működését, tevékenységét és felelősségvállalását segítő lehetőségekről. Palik Zoltán hozzátette, azt is érzékeljük, hogy a társadalmi felzárkóztatás területe a következő időszak fejlesztéspolitikájának egyik húzó területe lesz, és nagyon sok forrás, nagyon sok szakmai program középpontjában ez a téma áll majd. A civil szervezetek aktivitása is ezen a területen tud igazán erősödni a következő időszakban. Az ERKE Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője hangsúlyozta, hogy „kifejezetten ma 27-28 roma szervezetet hívtunk erre a fórumra és néhány olyan önkormányzatot, ahol roma a polgármester.”

Segíteni szeretnének

A civil szervezetek lehetőségeiről Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára tájékoztatta a megjelenteket. Elmondta „a Nemzeti Együttműködési Alap, melyet a helyettes államtitkárság felügyel idén 11 milliárd forinttal működött, jövőre kicsit kevesebb mint 14 milliárddal fog, tehát jelentős növekménnyel várjuk a roma civil szervezetek pályázatait is. Ezt a pályázatot október másodikán írjuk ki”, fogalmazott. Majd hozzátette, „hozzánk mindenki egyenlő eséllyel pályázhat, mi azt nézzük, hogy az aktivitás amit csinálnak, folytatnak hasznos vagy sem, közösségépítő, értékteremtő vagy sem. A származás sem előnyt, sem hátrányt nem jelent”. Ezeknek a szervezeteknek, akik most itt vannak, lehet, hogy kevesebb lehetőségük van arra, hogy tájékozódjanak, „ezért tartom fontosnak, hogy kimenjünk hozzájuk és tájékoztassuk őket. Kicsit segíteni akarunk nekik, hogy jobban eligazodjanak. Segítjük őket, ahol tudjuk!” - szögezte le a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

Ezután kezdődött a tanácskozás, ami már nem volt sajtónyilvános.