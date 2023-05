Az Olvasó programjai követhetőek web és közösségi oldalukon is. Május másodikától a jegypénztár is elérhető. Érdeklődni 06-20/468-0467-es és a 06-48/570-474-es telefonszámokon, valamint a [email protected] e-mail címen lehet. Ettől az időponttól a múzeumba is várják előzetes bejelentkezés alapján a 06-30/361-2403-as mobilszámon az érdeklődőket, valamint facebook oldalukon is fogadják a megkereséseket.