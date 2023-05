A végzős középiskolások utolsó évében két jelentős esemény van, az egyik a szalagavató, a másik pedig a ballagás. A ballagások holnap kezdődnek el országszerte. Igencsak költséges lett az elmúlt években, főleg, ha a ballagási ebédet nem otthon, hanem egy bérelt helyszínen szeretné tartani valaki. Az éttermek és a különböző rendezvények lebonyolítására szerveződött vendéglátóipari szolgáltatók bérleti díjai az elmúlt évben átlagosan több, mint tíz százalékkal drágultak vármegyénkben.

Jelentősen többel számolnak idén

Szabó Ilonának most ballag az egyik fia középiskolából. Megkérdeztük, hogy mennyit szánnak az ünnepi menüre.

„Zsebbe nyúlós lesz, azt már látom, de csak jósolni tudok, hiszen mindennek az ára napról-napra változik. Olyan 150 ezer forint körüli költségre gondolok” – osztotta meg portálunkkal. Azt is elmondta, hogy szűk családi körben ünnepelnek otthon, de hidegtálat előre rendelt. „Három évvel ezelőtt ballagott a középső fiam, akkor szinte minden fele ennyibe került mint most, így igencsak meg kellett gondolni, hogy mit veszünk, és picit az ajándékból is lefaragtunk a vendéglátás költségei miatt” – mondta. Arra is kitért, hogy a legtöbbet szerinte mindenki az ételre és italra költi, mert az infláció miatt ezeknek a költségei ugrottak meg jelentősen az előző évhez képest.

Semmivel sem összehasonlítható időszak

„Mi már nem is tudnánk fogadni foglalásokat, mert már lefoglalták az éttermi részt, sőt a teraszt is, de ez minden évben elmondható az éttermünkről” – mondta portálunknak Deutsch Miklós, a Calypso Étterem tulajdonosa. Hozzátette: a ballagás az semmivel sem összehasonlítható az évben, hiszen ilyenkor minden étterem hatalmas forgalmat bonyolít le.

„Minden étterem teltházzal megy ilyenkor” – tette hozzá. Deutsch Miklós azt is elmondta, hogy ők háromféle menüsort állítanak össze, amelyet a vendégek előre választanak ki.

„A tavalyi évhez képest átlagosan 15 százalékkal drágultak a vendéglátásban az árak a nyersanyagárak és az infláció miatt” – húzta alá.

Több tényezőtől függ a végösszeg

Egy ballagás kiadásainak végösszege nagyrészt attól függ, hogy milyen ruhát és ajándékot vásárolnak, illetve hogy a rendezvényt hányan, otthon vagy külső helyszínen tartják-e meg. A költségek hölgyek esetében a fentiektől magasabbra is rúghatnak, hiszen vannak, akik alkalmi sminket és frizurát is csináltatnak, illetve a ruhához illő ékszert is kérhetnek maguknak, többe kerülhet a csokor is. Mindent összevetve a legnagyobb tételt a családi ünnepi ebéd, illetve vacsora, valamint a ruházat jelenti.