Az intézmény több mint 20 éve komplex művészeti iskolaként működik, a zene mellett képző– és táncművészetet is lehet tanulni, összesen mintegy 500 növendék kap művészeti képzést az iskolában.

„Én 25 éve követem figyelemmel az oktatási intézmény működését, hol polgármesterként, hol országgyűlési képviselőként, hol pedig államtitkárként, míg az elmúlt évtől már nagyapaként is követem az iskola munkáját, hiszen az unokám Dávidka, a gitár tanszak növendéke” – emelte ki Tállai András, térségünk országgyűlési képviselője, aki ünnepi beszédében történeti áttekintést is tett az iskoláról. Óriási dolog az, hogy hat évtized után is van egy folyamatosan fejlődő művészeti iskolánk.

– Nem tudom, megszámolta-e valaki, hogy hány gyermek kapott ebben az iskolában képzést, illetve indíttatást arra, hogy jó legyen és harmóniában éljen, mert a zenetanulás erre való – mondta köszöntőjében dr. Fekete Zoltán polgármester, aki az önkormányzat nevében több mint 1 millió forint értékben matyó népviseletet ajánlott fel a művészeti iskolának, amit a néptánc szakon tanuló növendékek fognak majd használni.

– Számunkra minden gyermek kiemelten fontos, a 20. század eleji híres pedagógus hitvallás szerint is minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda. Minden gyermek önálló személyiség, akinek megvannak a saját igényei, saját törekvései, melyeket mi egyéni bánásmód szerint, differenciáltan, saját képességeihez és adottságaihoz mérten fejlesztünk, segítjük őket a személyes kibontakozás, a kiteljesedés és az önmegvalósítás útján – hangsúlyozta Mozerné Horga Stefánia intézményvezető, aki többek között köszönetet mondott Tállai Andrásnak, dr. Fekete Zoltánnak és a szülőknek a támogatásért.

A hangversenyen a művésztanárok és növendékek előadásában egyebek mellett filmzenék és könnyűzenei dallamok is felcsendültek május 12-én a Közösségi Házban. Elhangzott például a Pocahontas és a Reszkessetek betörők egyik betétdala, valamint Lady Gagától a Bloody Mary, az A-HA együttestől a Take On Me, valamint a Bella Ciao című sláger is. A hangverseny előtt és a szünetben a képzőművészeti tagozatos növendékek munkáiból kiállított kirakodóvásár várta a látogatókat. A jótékonysági est bevétele a művészeti iskola alapítványát gazdagította.

