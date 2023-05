Csemetenapot tartottak szombaton Nyékládházán. Kőriseket ültetett és adott örökbe Nyékládháza Város Önkormányzata. Hagyomány már a városban, hogy az előző évben született gyermekek számára facsemetéket ültetnek. Az idei már a nyolcadik alkalom volt, amikor ezzel a céllal köszönthették a családokat a település vezetői. A mintegy ötven facsemetét a ládházi Sportparknál vehették birtokba a gyerekek és szüleik a város polgármesterétől, Tóth Balázstól és dr. Marcinkó Eszter aljegyzőtől. A dinamikusan fejlődő Nyékládházán az újszülöttek számának növekedése örvendetes tény, ami a korábbi években már a bölcsőde építését is indokolttá tette. A város is szeretné emlékezetessé tenni ezt a napot, mert a fák a szülőföldet, hazát, a hovatartozás gyökereit szimbolizálják, ezzel is erősítve a felnövekvő gyermekek és a város közötti köteléket – hangsúlyozta Tóth Balázs polgármester az ünnepségen. A polgármester nem mulasztotta el felköszönteni anyák napja alkalmából az édesanyákat és nagymamákat, dédnagymamákat sem.

Közösséget alkotnak

A kőrisfákat egy cég adományként bocsájtotta rendelkezésre. A faültetés példaértékű gesztusának célja, hogy a fiatal családok, a felnövekvő gyermekek is érezzék, hogy itt vannak otthon, és minden okuk megmaradjon arra, hogy a továbbiakban is itt éljenek. A fák „tulajdonosai” és családjuk évről-évre újabb csoportot formálnak, amivel a közösség építésének is újabb lehetősége nyílik.