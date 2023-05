„Ez a nap azért különleges, mert az óvodákba és az iskolákba megtartott bemutatók után itt a szülők is bekapcsolódhatnak az eseményekbe. Minden hangszert igyekszünk megmutatni a növendékek és a művésztanárok segítségével, ezután ki is lehet próbálni őket” – mondta Mozerné Horga Stefánia intézményvezető. Kiemelte, a művésztanárok elmagyarázzák a hangszerek főbb tulajdonságait és a gyerekek így jobban tudnak választani, illetve a szülők is közelről látják a zenei eszközöket és könnyebben meg tudják beszélni otthon, hogy melyiket válasszák. Hozzátette, idén mind a három művészeti ágat felvonultatták, a zene és a képzőművészet mellett a néptánc is bekerült a családi nap programjába. A hangszerválasztó nap keretében bemutató órát is tartottak május 20-án.