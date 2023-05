A könyvek élete nem ér véget, amikor kiolvastuk őket. Tovább is adhatjuk őket, így más kezében új életre kelhetnek – írják a szervezők. Hozzáteszik: Ezért hívták életre a Bookline Könyvcsere Piknik programsorozatát, ahol minden olvasó kedvére szemezgethet a szabadpolc kínálatából, és leadhatja már nem használt könyveit. Az országos eseménysorozat most szombaton Miskolcra is ellátogat a Tudomány és Technika Házánál.