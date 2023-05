Dr. Koncz Zsófia a helyszínen a sajtó kérdéseire külön válaszolt és kiemelte, hogy az új központ kiváló gazdája lesz a Zöld Kör Egyesület, együttműködve a helyi önkormányzattal. Továbbá, hogy az egyesület, természetvédelmi tevékenységével az ifjúsági nevelésben is fontos szerepet tölt be.

Kiállítás saját kezűleg

„Mivel Bodrogkeresztúrban van a legtöbb gólya Észak-Kelet-Magyarországon és az országban is dobogós helyen áll, ezért 2019-ben jött az ötlet, hogy létrehoznánk egy Gólyavédelmi Központot itt. Jelenleg körülbelül 30 gólyapár fészkel a faluban. A legtöbb helyen csökken a fészkelő állomány, de itt a természeti környezetnek és a regionális hulladéklerakónak is köszönhető, ami kívánatos táplálkozóhely a gólyáknak, hogy növekszik” – ismertette Molnár Antal, a Zöld Kör elnöke. „A helyszínt a község önkormányzata bocsátotta rendelkezésünkre. Az épület, ahol vagyunk, korábban a bodrogkeresztúri zsidó közösség imaterme volt, de közvetlenül előttünk az ANPI már használta. Jó állapotban volt, így tulajdonképpen csak be kellett rendeznünk, bár a kiállítás számos elemét saját kezűleg készítettük. Összesen 180 négyzetméter, amely három térre oszlik. A kiállítás egyik részében egy foglalkoztató és egy időszaki kiállítóhely található. Itt most egy természetfotókból álló tárlat látható. Előkészítettünk egy bábszínházat, másoktól kapott és általunk összeállított bábokkal. Az állandó kiállítás pedig a fehér és fekete gólyák életmódjáról, táplálkozásáról, vonulásáról és szaporodás biológiájáról szól.”

A falu leghíresebb gólyájáról Fülöpről is minden információ megtalálható itt. Sőt a madár, amely életideje nagy részét töltötte Bodrogkeresztúrban, is itt alussza örök álmát, kitömve a kíváncsiskodók örömére.

Ideiglenes befogadóhely lehet

A madarak védelméhez is hozzájárulnának a jövőben. Sérült madarakat fogadnának be ideiglenesen.

„A falu nagy tiszteletben tartja a gólyákat. Célunk, hogy a komplexum a jövőben tényleges madárvédelmi központként is működhessen. Szeretnénk egy volier hálót, ahová áramütésben megsérült gólyákat fogadhatnánk be. Ezt követően elszállítanánk őket a Mályi Madármentő Állomásra, vagy a Hortobágyi Madárkórházba. Itt a Bodrogközben nagyon gyakran sérülnek meg ilyen módon a madarak. Falusétákat is fogunk tartani a későbbiekben, ahol néhány nevezetes, Bodrogkeresztúrban élő gólyát fogunk bemutatni. A közeljövőben péntekenként és szombatonként tartunk majd nyitva, de csoportokat soron kívül is fogadunk előzetes bejelentkezés alapján. Nyártól hosszabb nyitva tartást tervezünk, hiszen lesznek külföldi, reményeink szerint határon túli magyar, de idegen nyelveken jól beszélő önkénteseink is az Európai Szolidaritási Alap támogatásával” – tájékoztatott a Zöld Kör elnöke.