A rendezvényen beszédet mondott dr. Alakszai Zoltán főispán. Beszédében a kibervédelem fontosságát hangsúlyozta.

„A kormányhivatalunk a mai rendezvényben egy koordinatív szerepet tölt be, de számunkra is fontos minden, a témanappal kapcsolatos kérdés” – mondta. Rámutatott: hatósági szervként jó kapcsolatot ápolnak minden szakszolgálattal. „Ez a rendezvény olyan témát ölel fel, ami a társadalom gyors, digitális átalakulásával az életünk mindennapi részét képzi, ezért a védelem is fontossá válik vele együtt” – mutatott rá. Azt is hangsúlyozta: minden dolognak van árnyoldala és fenyegetettsége is, ahogy a digitalizációnak is. „Az elmúlt évek társadalmi tendenciája azt mutatja, hogy a biztonság az versenyképességi kérdés is” – húzta alá.

Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is a téma fontosságát hangsúlyozta. „Ha kibervédelemről beszélünk, akkor azt kell mondanunk, hogy a veszély nagy” – mondta. Rámutatott: minél nagyobb egy adott cég, annál nagyobb a veszély leselkedik az adott vállalatra. „A magyar kereskedelmi és iparkamara arra készül, hogy kialakítson egy olyan programot, amely a sérülékenység védelemét fogja jelenteni, és szeretnénk informálni a vállalatokat, hogy az üzleti biztonságokat magákénak tudjanak” – mondta.

Dr. Bencsik Balázs, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) Kiberbiztonsági Tanúsítási Igazgatóság vezetőjének előadásával folytatódott a tematikus nap.