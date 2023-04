A porviharnál is veszélyesebb vaddal ütközni, írtuk a napokban. A lassabb tempó életmentő lehet, bár még betartott sebességhatárnál is nehéz elkerülni az ütközést, vontuk le a konklúziót, és ezt támasztotta alá olvasónk, Balu is.

„A vaddal való ütközés tartalmú cikkük miatt osztom meg a minap velem történt esetet. Munkába tartottam hajnali 1/2 4 körül. A kistokaji elágazás után (Lukoil kúttól Miskolc felé) kb.150- 200 m-re ugrott elém a vad. Sebességem kb. 50-60km/h-volt. Nem történt ütközés szerencsére.”- írja Balu.

A videó is bizonyítja, hogy nagyon védhetetlen tud lenni, ha érkezik a vad, de azt is, hogy, ha nem hajtunk túl gyorsan, akkor rövid fékúton meg lehet állni és elkerülhető lehet a nagyobb baj.