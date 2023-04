Egy csaknem 1300 négyzetméteres komplexum jött létre, amelyben egy tanuló- és egy versenyek rendezésére is alkalmas úszómedencét alakítottak ki – közölte az eseményen dr. Juhász Tünde az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára. Hozzátette: bár a háború okozta nehéz gazdasági környezet miatt mostanában nehezebb a beruházásokat végigvinni, az nem kérdés, hogy a fiatalok egészségén nem szabad spórolni. Kiemelte: a mindennapos testnevelés bevezetése óta a kutatások szerint minden mutatóban javult a gyerekek egészsége. A kormány azt szeretné, hogy minden gyermek polgári környezetben nevelkedjen, vagyis egy családnak ne kelljen elköltözni lakóhelyéről azért, mert nem éri el azokat a szolgáltatásokat, amely a 21. század Európájában természetesek. Például tudja úszásoktatásra járatni a gyerekét – közölte az államtitkár. Megerősítette: a járási szintű fejlesztések célja, hogy mindenki számára harminc percen belül elérhető legyen minden olyan intézmény, ami az európai minőségű élethez hozzátartozik.

Nem volt kérdés

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője kifejtette: a tanuszoda nemcsak a cigándiak, hanem a térség 15 településének gyerekeit is szolgálja majd. A honatya emlékeztetett rá, hogy választókerületében eddig több mint kétmilliárd forintot fordíthattak oktatási fejlesztésekre. Ehhez most újabb sportolási lehetőség, az úszásoktatás épülhet be az eddiginél komolyabban a tanrendbe - mondta. A honatya ezt a fejlesztési sorozatot a 21. század legnagyobb oktatási építési programjának nevezte a régióban. A cigándi uszoda felépítéséről akkoriban született döntés, amikor Seszták Miklós országgyűlési képviselő nemzeti fejlesztési miniszter volt. A szomszédos kisvárdai térség képviselője az átadáson kifejtette: akkor – csakúgy, mint most – a kormány komolyan vette a vidékfejlesztést. Ezért sem volt kérdés, hogy a cigándiak számára megítéljék azt a forrást, amiből elkészülhetett a tanuszoda. Később munkatársunknak megjegyezte: a létrehozáshoz hasonlóan az is fontos körülmény, hogy a létesítményt nem a bodrogközi kisváros önkormányzatának kell fenntartania, hanem annak költségei is az államot terhelik.

Fotós: BSZA

Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere szerint 2012-ben lépést váltott a város fejlődése, amikor sikerült elérniük azt, hogy önálló járási központtá nyilvánítsák őket. Azóta számos olyan létesítmény, intézmény alakult náluk, amelyek a járási cím nélkül nem jöttek volna létre – tette hozzá. A foci eddigi dominanciáján túl most új sportolási lehetőség is megtelepszik a városban, hiszen a létesítmény az úszásoktatáson túl a vizes versenysportoknak is helyet ad majd, valamint a fennmaradó órákban a térség lakóit is fogadja az uszoda – emelte ki a polgármester.

Fotós: BSZA