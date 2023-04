A legnagyobb magyarországi kiállított gyűjtemény: így hirdetik a Kockanapok LEGO® építmények című kiállítást és játszóházat a szervezők, amely április 15-16-án (azaz most hétvégén) lesz az Ady Endre Művelődési Házban. Mint írják, a legutóbbi miskolci Kockanapok óta eltelt időszakban több mint száz építménnyel bővült a kiállítás. Látogatóik 2 millió kockából láthatnak egyedi alkotásokat és különleges gyári készleteket, és fiatalabb és idősebb látogatók is kedvükre nézelődhetnek. Egyedi formában mutatnak be filmjeleneteket, videojáték-jeleneteket. Látogatóik találkozhatnak Harry Pottertől a Marvel és DC világ szuperhősein keresztül a Csillagok Háborúja ikonikus jelenetei mellett filmklasszikusokkal is, mint például Kevinnel a Reszkessetek betörőkből. Mindemellett építmények tekinthetők meg a világ csodái és ismert épületei közül.

Magyarországon egyedülálló kreatív foglalkoztató és játszóházban játszhatnak a Kockanapok rendezvényen résztvevők. A különböző méretű mozaiképítések mellett lehetőség van egyedi tervezésű építmények összerakására is, valamint, aki útmutatás nélkül kíván építeni, a hegynyi ömlesztett kocka segítségével semmi sem szabhat határt képzeletének, invitálnak a rendezvényre a szervezők, a kiállítás és játszóház mindkét napon reggel 9 és este 6 között van nyitva.