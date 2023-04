Évtizedes probléma maradt megoldatlan Hejőcsabán. Szerkesztőségünket több elkeseredett lakó kereste meg azzal, hogy esőzésekkor az utcákat, az árkokat, de még a lakóingatlanok udvarait is ellepi a szennyvíz. A bajt tetézi, hogy a visszaömlő szennyvíz miatt a csapadékvíz sem tud elfolyni.

„Esőzéskor feljön a szennyvíz utcán az elvezetőből, mivel magasabban van az utca szintje, mint a lefolyók és itt áll meg az udvarunkon” – panaszolta a boon.hu-nak Kepics Valéria. Hozzátette: többször keresték ezzel kapcsolatban a MIVÍZ Kft-t. „Régebben még az volt a reakció, hogy esőzés után jöttek és fertőtlenítő porral megszórták az elvezetőket és azok környékét, de a fertőzésveszélytől továbbra is félünk."

Azt is elmondta, hogy esőzés után szerintünk nem lehet kimenni az udvarra, illetve, ha kisüt a nap akkor az egész utca kellemetlen szagtól bűzlik. „2015-ben költöztünk ide, de már az előtt is probléma volt ez". Arra is rámutatott, hogy legalább tíz lakóingatlan érintett a problémával.

Úgy érzik, hogy magukra maradtak

Hasonló problémákról beszélt portálunknak Bosnyák János, akinek a Lakatos utcán él. „Szomorú az, hogy ha csapadék esik, a szennyvíz elteríti a Lakatos, a Deák Ferenc utca területet” – foglalta össze. Azt is elmondta, hogy nemcsak a szennyvíz okoz problémát, hanem a csapadékvíz is: a feljövő szennyvíztől a csapadékvíz sem tud levonulni és a kertekben szó szerint áll a szennyvízzel kevert esővíz. „Ígértek már több dolgot nekünk. Arról tájékoztattak minket, hogy fejlesztették az átemelőt, de a probléma továbbra is adott. Négy évvel ezelőtt a vezetékre szigetelést készítettek, hogy a talajvíz ne tudjon belemenni, de a véleményem szerint ennek semmi értelme nem volt, mert nem ezzel van a probléma” – hívta fel rá a figyelmet. Szerinte a probléma akkor kezdődött, amikor egy átemelőt építettek nem messze az utcájuktól. „Mára az a furcsaság van, hogy ameddig korábban kijöttek a szakemberek és magasnyomással lefertőtlenítették, átmosták az árkokat, addig mostanra már évek óta ezt sem teszik meg” – panaszolta. Arra is kitért, hogy mostanra már minden kis esőzésnél feljön a szennyvíz az elvezetőkből, ami a melegebb időszakokban okoz a legtöbb kellemetlenséget az ott élőknek. „Ameddig korábban 30 perc múlva jelent meg a szennyvíz, mostanra már 10 perc után megjelenik a felszínen” – mondta.

Azt állítják: minden esetben fertőtlenítenek

Az üggyel kapcsolatban kerestük az illetékes MIVÍZ Kft.-t. Elismerték a hibát. A Lakatos utca és a Deák Ferenc utca környezetében valóban régóta ismert és fennálló probléma, hogy a mélyfekvésű terület adottságai következtében az ingatlantulajdonosoknak szembesülniük kell a jelentős mértékű csapadékvíz okozta problémákkal. Azt írták: az említett utcák közvetlenül a Hejő patak mellett a terület legalacsonyabb részén helyezkednek el. Jelentős mennyiségű csapadék lehullása esetén ezen utcák szennyvízcsatornáiban komoly hidraulikai terhelés alakul ki azáltal, hogy a szennyvíz csatornába csapadékvíz kerül be. A szennyvíz elvezető csatornahálózat a megépítésekor –természetesen - nem az idegen csapadékvizek, hanem csak a szennyvizek elvezetésére lett méretezve, ezért a rendszer teljesítőképességét meghaladó idegen víz bekerülése esetén a legalacsonyabb pontokon a felszínre kerülhet a csapadékvízzel hígult szennyvíz. Amennyiben ilyen eset előfordul, úgy munkatársaink a terület fertőtlenítését azonnal elvégzik – részletezték.

A szolgáltató szerint a lakók is tehetnek róla

A szennyvíz csatornába kerülő idegen vizek egyrészről az ingatlanokról érkező illegális csapadék-bekötésekből, másrészről a csapadékvíz és a magas talajvíz csövekbe történő beszivárgásából adódhatnak. Ismert probléma, hogy sok helyen a magasabb területeken lakók saját érdekeiket és kényelmüket szem előtt tartva az ingatlanukon képződött csapadékot közvetlenül a szennyvízcsatornába vezetik, nem sejtve, vagy nem törődve azzal, hogy az alacsonyabb területen élőknek ezzel mekkora gondot okoznak. "Ezeket az illegális bevezetéseket a szolgáltatási területünkön folyamatosan kutatjuk, és a szabálytalanságot elkövető ingatlantulajdonosokkal szemben intézkedünk a bekötés megszüntetésére" – húzták alá. Hozzátették: "Görömböly városrész teljes vizsgálata jelenleg is folyamatban van. Azonban a helyzetet súlyosbítja, hogy az elmúlt években a klímaváltozás következtében egyre gyakrabban történnek rövid idejű, ám rendkívül intenzív csapadékok, amelyek jelentős többletterhelést okoznak a csatornahálózaton, valamint Miskolc város egész területén folyamatosan végezzük a csatornarendszer tervszerű megelőző karbantartó munkáit az éves ütemterv alapján."