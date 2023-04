Édesanyjánál hibásan olvasták le a villanyórát, ezért számláztak neki magasabb összeget, jelezte egy olvasónk. Utánajártunk, hogy egyáltalán, hogyan lehetséges ez, ha a villanyóra leolvasónak minden alkalommal fényképet kell készítenie az óraállásról. Továbbá, hogy mik a következő lépések, ha ilyen mégis bekövetkezik.

„Anyukám nyugdíjas, egyedül él egy kétszobás panellakásában Miskolcon. Villanyt minimálisan használ. Jött az elszámolás, 21 ezer forint. Leolvasta a villanyórát, majd bement reklamálni a szolgáltatóhoz. Kiderült, hogy a villanyóra állását a leolvasó hibásan rögzítette korábban, ezért keletkezett ez az irreális számla. A történet végén még neki járt vissza kétezer forint. Anya pár éve lemondta a különféle szolgáltatóknál a díjak automatikusan történő átutalását” – írta olvasónk.

Több szintű ellenőrzés

Az MVM ellenőrzési rendszere miatt a szervezet szerint csak egyedi esetről lehetett szó.

„Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a villamosenergia számlákat az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. bocsátja ki a területileg illetékes elosztótól kapott adatok alapján. Amennyiben egy esetlegesen hibás leolvasásból adódóan olyan mérőállás kerül az elosztó társaság rendszerébe, ami a beállított ellenőrzési értékhatárok miatt nem elfogadható, akkor az jelentkezik több hibalistán is. Ebből kifolyólag szinte kizárólag egyedi esetről beszélhetünk” – válaszolta kérdésünkre az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. médiaosztálya.

Segíthetjük a leolvasást

A felhasználónak joga van ellenőrizni, hogy a villanyóra leolvasó helyes adatott rögzített-e.

„A leolvasónak a folyamat szerint fényképeket kell készítenie, és ezt is csatolnia kell a mérőóraállásokhoz. A leolvasó a helyszínen rögzíti a mérőállást, és készít egy közeli fotót a mérőóra számláló szerkezetéről, a mérőállás, a mérő gyártási számáról illetve egy távoli felvételt a mérőről és környezetéről, ahol jogi zárak, és a szerelvények láthatók. A leolvasó a mérőállással együtt átadja a fényképfelvételeket az elosztó társaság részére. Ez úton is szeretnénk kérni ügyfeleinket, hogy segítsék a leolvasó munkatársat a sikeres leolvasás érdekében. Amennyiben a mérő nem hozzáférhető helyen van, akkor egyeztessen időpontot a leolvasással kapcsolatosan, és legyen az ügyfél, vagy a meghatalmazottja a helyszínen, ezzel biztosítva a leolvasás sikerességét. Amennyiben hozzáférhető helyen van a mérő, úgy javasoljuk ellenőrizni, hogy a leolvasó milyen adatot rögzített” – javasolta az MVM.

A kereskedő külön számláz

Több, mint két hétig tarthat, amíg a felhasználó a pénzéhez jut.

„Amennyiben az ügyfél úgy ítéli meg, hogy nem megfelelő mérőállás alapján készült részére számla, javasoljuk, hogy forduljon az MVM Next ügyfélszolgálatához. A reklamáció kivizsgálásához az alábbi adatok, információk szükségesek: az ügyfél beazonosításához legalább a felhasználási hely azonosító száma, mely a számlán is megtalálható, a kifogásolt számla sorszáma vagy összege, a probléma rövid leírása, továbbá egy aktuális fotó a mérőóráról, amelyen látható a mérőállás. Az ügyfél által megadott fényképes mérőóraállást az MVM Next az elosztó részére továbbítja ellenőrzésre, amely a leolvasótól kapott fényképekkel összevetve vizsgálja ki az esetet. Fontos megjegyezni azt, hogy a kereskedő az elosztótól kapott információk alapján állítja ki a számlát, így azt a kereskedőnek felülbírálni nincs lehetősége. Amennyiben a beküldött óraállás alapján az elosztó a rendszerében korrigálja a rögzített mérőóra állást, arról üzenetet küld az MVM Next felé. Ezt követően a kereskedői rendszerben is javítják a reklamált számlát. A számlakorrekciót követően 8 napon belül vagyunk kötelesek a túlfizetés összegét visszautalni. Azonban az írásos ügyek feldolgozási határideje 15 nap, ami az elosztóval történő egyeztetés idejével meghosszabbodhat” – fejtette ki az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.