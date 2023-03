Boldog emberekkel találkoztam a hétvégi Kocsonyafesztiválon. Pénteken és szombaton még a nap is kisütött, úgyhogy a szórakozni vágyók úgy érezhették magukat, mint egy-egy tavaszi kis virág, melyeket kicsalogattak a levegőre a nap sugarai. Van, akinek azt jelentette a fesztiválozás, hogy végigsétált a főutcán, evett, ivott összefutott az ismerősökkel, majd boldog érzéssel tér haza. Mert ő is ott volt, részese lehetett valaminek, ami megmozgatta az egész várost, az egész térséget, de még a fővárosba is eljutott a híres, miskolci kocsonyában pislogó béka híre.

Másnak jó bevételt jelentett a fesztivál, mert ne feledjük, nem csekély helypénzt fizettek az árusok, és nem kevés pénzt hagytak ott az ételért, italért, ajándékokért a vendégek. Megint mások végigdolgozták a három napot, hiszen semmi sem működik magától. Sokan mondták, hogy jó lenne, ha minden tavasz fesztivállal kezdődne.

A békákon biztosan nem múlik.