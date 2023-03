"Öko, bio, zöld, lebomló, újrahasznosítható – Igaz, vagy csak ámítás?" Erre a kérdésre keresi a választ a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) ma esti programja. A rendezvény délután 5-kor kezdődik az MCC képzési központjában. Napjaink egyik legkárosabb marketing és PR eszköze az úgynevezett "Zöldre mosás", amivel a környezettudatos fogyasztókat tévesztik meg különböző szervezetek. Ezzel az eszközzel számos vállalat, csoport, sőt még politikai és média szereplő is zöldebbnek szeretne látszani, mint amilyen valójában. Az előadás alkalmával Szebenyi Péter, a Klímapolitikai Intézet zöld influenszere illetve környezetmérnöke ismerteti a zöldre mosás tipikus jeleit, elmondja, hogyan védekezzünk ellene, és megmutatja az etikus megoldást is, a Zöld marketinget. Szebenyi Péter Kond tanulmányait gépész szakirányos környezetmérnökként végezte az Óbudai Egyetemen. Létrehozta az országosan ismert „Hulladékvadász” mozgalmat, és többedmagával a Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) Alapítvány nevű, többszörösen díjnyertes környezetvédelmi szervezetet, aminek alapító elnöke volt 2020 év végéig. Ezenfelül a nevéhez kötődik a „Cigicsikkmentes” kihívás, a „Ne égess, komposztálj!” őszi kampány, a „Komposztáló-szépségverseny”, vagy éppen a „Csomagolásmentes május” kihívás eseménye is. Ma környezetvédelmi szakemberként, környezetvédelmi influenszerként erősíti a Klímapolitikai Intézet munkáját. Szakterületei: hulladékgazdálkodás, lakossági edukáció, környezettudatos nevelés, zöld marketing, digitális tartalomgyártás.