Különleges bemutatók váltják egymást a Szinva teraszon a miskolci Kocsonyafesztivál ideje alatt. Vasárnap délelőtt a BioHarmónia Tai Chi Egyesület tagjainak mozgásművészeti előadása ragadott magával minket. A mozdulatsorok végeztével dr. Steiner István, az egyesület elnöke mesélte el, hogy már 20 éve foglalkozik a tai chival, az egyesület tagjai pedig 12 éve dolgoznak együtt.

– Mozgásművészetnek hívjuk, és egészségmegőrzésre, az egészség javítására használjuk. Nem harcról van szó, csak abban az értelemben, hogy egy dolgot kell csak legyőznünk, önmagunkat. Azaz a lustaságunkat, a kényelmességünket, és ha ez sikerül, megőrizhetjük az egészségünket. Nem leszünk fiatalabbak, soványabbak, magasabbak vagy alacsonyabbak, de a genetikai adottságainkból és az életmódunkból a maximumot tudjuk kihozni. Én sem vagyok nádszál termetű, de ha elmennék a laborba, akkor az eredményeim jók lennének. A koleszterin, a vércukor és minden egyéb. A tai chi nem csupán fizikai igénybevételt jelent, hanem szellemit is, hiszen 108 mozdulatot kell egymás után sorrendben elvégezni. Ez majdnem olyan, mintha életünk során folyamatosan egy verset ismételgetnénk, mert figyelni kell, hogy milyen mozdulat következik, és figyelni kell arra is, hogy mint egy balettkarban, a körülöttünk lévőkkel szinkronban legyünk, egyszerre mozogjunk. Az alapvető ütemet pedig a tai chira használt zene adja – magyarázta az elnök.

Lélekgyógyító is

Hozzátette: ez a mozgásművészet a lelket is gyógyítja, hiszen belső harmóniát teremt, a szellemi képességeket pedig javítja, mert folyamatosan figyelni kell. Céljuk a testi-lelki egészség.

Elárulta azt is, hogy edzéseiket a Miskolci SZC Kandó Kálmán Technikum tornatermében tartják hétfőn, kedden és csütörtökön fél 6-tól 7-ig. Különböző rendezvényeken pedig rendszeresen fellépnek. A tai chi mindenkinek ajánlott 8-10 éves kortól 120 éves korig. Mozgássérültek is végezhetik, hiszen ők azokat a mozdulatokat sajátíthatják el, melyeket fizikai állapotuk enged. Korábban egy kerekésszékes tagjuk is volt. Ősszel indul a kezdők oktatása, és aki azt elvégzi, rögtön haladó lesz, tudtuk meg.