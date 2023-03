A szervezésre rendelkezésre álló idő rövidsége miatti kihívásokról, a rendezvény szerepéről és politikáról is beszélgettünk Rózsa Edittel, a Kocsonyafesztivál jogtulajdonosával. A szakember a kilátogatók számánál is fontosabbnak tartja a minőséget és a közösségi élményt. Szerinte ezeket idén sikerül még magasabb szintre emelni, hiszen három különböző rendezvény is összekapcsolódik. Ugyanakkor arról is beszélt, nem mindenkinek érdeke, hogy sikeres legyen a fesztivál. Rózsa Edit nem tartja szerencsésnek, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) vezetői éppen a Kocsonyafesztivál vasárnapjára időzítették miskolci kampányrendezvényüket. „A politikát eddig is sikerült távol tartanom a Kocsonyafesztiváltól, és abban mindenki biztos lehet, hogy ez a jövőben is így lesz!” – hangsúlyozta a fesztivál jogtulajdonosa.

Január 6-án jelentette be Veres Pál, Miskolc polgármestere, hogy március 3–5. között megrendezik a Kocsonyafesztivált. Elég ennyi idő hozzá?

Egy szervező mindig azt mondja, hogy jobb lenne még több idő, de valóban, most nagyon feszes ütemezést követel meg, hogy két hónap sem áll rendelkezésre a döntés bejelentése és a rendezvény kezdete között.

Elég ennyi idő?

Nos, a szervezést vállaló cég, amelyet a polgármester úr ajánlott, szinte a lehetetlenre vállalkozott, de kiváló partnerek. Egy ekkora, nemzetközi ismertségű és látogatottságú városfesztivált elképesztő nagy erőfeszítések árán lehet ilyen körülmények között megszervezni. A legnagyobb ellenség ugyanis az idő, illetve annak hiánya! Ez természetesen számos konfliktus melegágya is lehet, hiszen éppen az idő az, ami a leginkább szükséges az egyeztetésekhez, a mindenki számára érthető kommunikációhoz a szándékon kívül. Ilyen például a vásári regisztráció, amelyik éppen az idő hiánya miatt okozott sokaknak értetlenséget és csalódást. Tehát a válaszom éppen ennek elkerülése, megelőzése érdekében az, hogy nem, nem elég erre ennyi idő! Tanulságul szolgál, és egyben megerősített abban, hogy nem lehet és nem szabad, felelőtlenség lenne kivárni az utolsó utáni pillanatot, azaz a 2024. évi Kocsonyafesztivál szervezését már meg is kezdtem.

Az Uni-Garden Kft. a rendezvény fő szervezője. Hogy jöttek ők a képbe?

Négy céget – két helyit és két nem miskolcit – ajánlottam a polgármester úr figyelmébe. Veres Pál a kedvező tapasztalatai miatt az Uni-Garden mellett tette le a voksát. Egyébként a jelöltjeim között szerepelt ez a vállalkozás. Én, mint a rendezvény jogtulajdonosa, a know-how-t és a jogot adtam át, amelyek a lebonyolításhoz nélkülözhetetlenek.

Rózsa Edit: De a siker fokmérője az is, amilyen várakozás övezi most a

Kocsonyafesztivált | Fotós: Bujdos Tibor

Ön régóta perben áll a helyhatóság tulajdonában álló Cine-Mis Nkft.-vel. Ez nem árnyékolja be az önkormányzattal való kapcsolatát?

Nem. Ráadásul 2019-ben a polgármester úr egy közös sajtótájékoztatón jelentette be és ismerte el a nagy nyilvánosság előtt jogos kárigényem rendezését, amit azóta többször is megerősített. Számomra a szava garancia, így már csak a bírósági ítéletet kell megvárnom a per lezárását illetően.

Azoknak a vállalkozóknak, akik/amelyek szeretnének részt venni árusként a fesztiválon, egy előregisztráción kellett részt venniük, melynek során egy grémium döntött arról: kik kapnak esélyt árusításra, szolgáltatásra. Kik döntöttek, és mi alapján?

Számomra mindig fontos volt, hogy a Kocsonyafesztivál termék- és szolgáltatási kínálatát minősített vállalkozások, a legjobbak nyújthassák. Ezért vezettem be már 2007-ben az előminősítést és az árusítók minősítését. A feladatra civileket (kapuőröket) és szakembereket kértem fel. Áldoztam arra, hogy elégedettségi kutatás segítségével folyamatosan építsem a vásári kínálatot. Három szakmai-minőségi kategóriát alakítottunk ki: az egyikbe azok kerültek, akiket nem látunk szívesen, a másodikba azok, akiknek valamit fejleszteniük kell, a harmadikba pedig azok, akiket tárt karokkal várunk, mert profik.

Idén is volt idő minősítésre?

A fesztiválra kilátogatók érdekében ez most sincs másképpen. Az idő rövidsége azonban itt sem volt a barátunk, hiszen a minősítés egy ekkora fesztivál esetében legalább fél évet kellene hogy igénybe vegyen. Sajnos nem volt elég idő arra, hogy mindenki számára megértessük, mi a célja a regisztrációnak, ráadásul a vásárt szervező céget csak februárban tudta felkérni a fesztivál fő szervezője.

Akik nem jutottak át a rostán, azok bukják a befizetett pénzüket?

Nos, a regisztrációs díj normális esetben hasonlóan működik, mint a pályázatok 99 százalékánál, azaz ez egyben a pályázati díj, amelyik a szigorú és sok feladatot igénylő pályáztatás, értékelés, ki­választás költségeit hivatott fedezni. És egyben szűrő is, hiszen feltételezi, hogy a jelentkező rendelkezik a szükséges erőforrásokkal, ami a színvonalas megjelenéshez nélkülözhetetlen. A kezdetektől fogva ars poeticám a megalkuvás nélküli minőségre való törekvés. Ez vezet most is. Ugyanakkor éppen azért, mert a gyors cselekvés miatt a pályázat meghirdetését követően, csak pár nappal később tudtuk a ­regisztrálókat tájékoztatni, közülük azoknak, akiket nem válogattak be a vásári kínálatba, a napokban vissza­utaljuk a regisztrációs díjat. Erről, nagy örömömre, többen lemondtak, és felajánlották a fesztivál sikeres lebonyolításához, amit köszönök nekik.

Sok vállalkozó és vendég egy adott rendezvény kapcsán már hónapokkal korábban eldönti, hogy hol, melyik eseményen szeretne ott lenni. Az idő rövidsége miatt nem lesz lemorzsolódás a potenciális árusok, vendégek körében?

Nem tartok ettől, mert az emberek ki vannak „éhezve” az ilyen nívós rendezvényekre, a miskolci Kocsonyafesztiválnak rendkívül jó híre van. Ismétlem magamat: ha a bejelentés fél évvel korábban megtörtént volna, még nagyobb lenne az érdeklődés, mégis bízom benne, hogy rendkívül sokan fognak ellátogatni a rendezvényre.

Mi a rendezvény sikerének fokmérője?

A kilátogatók számánál is fontosabbnak tartom a minőséget és a közösségi élményt. Ezeket idén sikerül még magasabb szintre emelni, hiszen három különböző rendezvény is összekapcsolódik: a Kocsonyafesztivál mellett ekkor tartják a régiségvásárt és az Avasi Kvaterkát is. Továbbá a város számos pontján lesznek más rendezvények is. Mivel a Kocsonyafesztivál belépődíjmentes, a látogatóknak több forrásuk marad a termékek, ételek (kocsonya is) és italok megvásárlására, a szolgáltatások igénybe­vételére a fesztivál helyszínén vagy akár a „Kocsonyatérkép”-re feliratkozó éttermekben, több helyen is határon innen és túl. De a siker fokmérője az is, amilyen várakozás övezi most a Kocsonyafesztivált, hogy évről évre egyre többen szeretnének részesülni abból az élményből, amit ez az innovatív fesztivál kínál.

Évről évre egyre többen szeretnének részesülni abból az élményből, amit ez az innovatív fesztivál kínál

– Rózsa Edit

Forrás: Miskolci Kocsonyafesztivál

Ez a rendezvény közvetve és közvetlenül mekkora bevételt jelenthet a vármegyeszékhelynek?

Egy 2010-es (!) kutatás szerint 800 millió – 1,3 milliárd forint bevétele származott akkor Miskolcnak, közvetlen és közvetett módon. Hiteles adatok, kutatások támasztják alá, a miskolci önkormányzat egyik legjobb befektetése a ráfordítás és a megtérülést illetően a Kocsonyafesztivál. Nem véletlenül történt 2013 decemberében az, ami történt!

Akkor a Holdingban miért csapta ki a „biztosítékot”, hogy a város és a Holding 80 milliót (20+60) tesz bele együttesen?

Én erről nem tudok.

Hogyan látja, megvan az összefogás – civil és politikai – a fesztivál mögött?

Nos, minek kerteljek, úgy látszik, sajnos, nem mindenkinek érdeke, hogy sikeres legyen az idei fesztivál.

Kire, kikre gondol?

Volt egy nagy interjú az önök lapjában, az Észak-Magyarországban januárban a polgármester úr tanácsadójával. Sajnos, az abban elmondottak közül van, ami visszaköszönt, de ezzel nem szeretnék foglalkozni. Abban ugyanis biztos vagyok, hogy nem marad büntetlenül a rosszindulat, a gonoszság, az intrika, a betartás, a sunyiság, a hazudozás. Mert mindig minden a helyére kerül. Az élet megoldja, csupán idő kérdése.

Abban leginkább a Demokratikus Koalícióval kapcsolatban hangzottak el komoly kritikák. Rájuk gondol?

Nézze, én távol tartom magam a politikától. Engem most aktuálisan az idei Kocsonyafesztivál sikere érdekel! Ebből a szem­pontból viszont nem tartom szerencsésnek, hogy ennek a pártnak a vezetői éppen a Kocsonyafesztivál va­sárnapjára időzítették miskolci kampányrendez­vényüket, ráadásul erről csak a napokban értesültünk az újságokból. Szomorú vagyok, hogy nem látják be, ennek a rendezvénynek a legfőbb célja az emberek összekapcsolása, a közösség építése! A politikát eddig is sikerült távol tartanom a Kocsonyafesztiváltól, abban mindenki biztos lehet, hogy ez a jövőben is így lesz! Hiszem és vallom, a kultúra megértése a megértés kultúráját hozhatja el, ebben a reményben várok mindenkit a péntek délutáni megnyi­tóra és a hétvégi fesztiválra!