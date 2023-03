A Miskolc Steelleaders 15 éves születésnapját ünnepelte hétfőn belvárosi edzőtermében, hangulatos jelmezes bulival. Ahogyan az egy igazi szülinapi partihoz illik, ott voltak a családtagok, barátok, ismerősök és természetesen a csapat, no meg persze egy hatalmas ünnepi torta. A Miskolc Steelleaders Sport Egyesület 2008 márciusában alakult. Jelenleg három sportágban (cheerlea­ding, cheerdance és torna), négy korosztályban (4 éves kortól felfelé) lehet náluk sportolni. Mini, gyermek, junior és felnőtt sportolóik országos és nemzetközi versenyek állandó szereplői, számos érem és kupa birtokosai. Alakulásuk óta számtalan sport-, kulturális és ünnepi rendezvényen szerepeltek, különböző labdajátékok mérkőzésein láthatóak szurkolólányaik.

Baráti közösségben a gyerek

A pandémia, a lezárás megnehezítette a klub életét, sokan lemorzsolódtak, de azóta újult erővel ismét beindultak. Sőt, nagy terveket szőnek a jövőre vonatkozóan – mondta Molnár Ágnes, a Miskolc Steelleaders Cheer & Dance Club vezetőedzője. Tulajdonképpen egy gyerekkori álom vált valóra 15 évvel ezelőtt, amikor megalakult a sportegyesület. Azóta voltak mélységek és magaslatok, rengeteg siker, kiváló verseny­eredmények és saját rendezésű nemzetközi cheerleading fesztivál, kétszer is. Miskolcon egyébként azóta is ez az egyetlen klub, ahol cheerleadinget oktatnak – tudatta a vezetőedző.

Molnár Ágnes

Fotós: Ádám János

A legfontosabb a kiváló sportolási lehetőségen túl az, hogy a gyermek már óvodás korától megtanulhatja az együttműködést, csapatban, jó szellemben, közösségben van, barátokra lel, tartozik valahová – hangsúlyozta Molnár Ágnes. Hozzátette: az edzéseken túl a gyerekekkel és szülőkkel együtt gyakran szerveznek közös programokat. Az pedig nagyon jó érzés, hogy vannak szülők, akik annak idején cheer­leading csapattagok voltak, ma pedig már az ő csemetéjüket hordják az edzésekre – jegyezte meg. A koreográfiák – amelyek tele vannak akrobatikus elemekkel is – látványosak, de ugyanakkor rengeteg munka van ezekben. Sok gyakorlást igényel egy-egy versenyfelkészülés. Korábban Európa-bajnokságon is jártak a miskolciak, és most is az a cél, hogy minél több versenyre eljussanak. Idén először cheerleading diákolimpia is lesz a Magyar Cheer Szövetség szervezésében, amely a sportág népszerűsítését szolgálja. A testnevelő tanároknak szakmai továbbképzéssel is készülnek ennek keretében – emelte ki a vezetőedző. Hazánkban több egyetemen is vannak csapatok, ahogyan a Miskolci Egyetemen is. Esélye van, hogy a ma már olimpiai sportág magyar válogatottjába bekerülhessenek akár a miskolci egyetemisták is, akiknek szintén Ágnes az edzője.