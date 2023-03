Megkezdődött az avasi föld alatti hulladéklerakók kihelyezése az önkormányzat által kijelölt területekre.

– Örülök, hogy végre kivitelezési szakaszához érkezett a föld alatti hulladékgyűjtők telepítése az Avason - mondta portálunknak Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. – Tavaly februárban jelentettük be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, hogy a mintaprojekt megvalósításához szükséges 200 millió forintos forrást a kormány biztosítja. Az én mandátumom a forrás megszerzéséig terjedt, hiszen az engedélyeztetés és a mintaprojekt helyszíneinek kijelölése már a közszolgáltató és az önkormányzat közös feladata volt. Személyesen is megnéztem ezeket a helyszíneket. Némelyiket szerencsésebb lett volna olyan helyre tenni, hogy parkolóhelyet is kiváltsanak vele, hiszen ez is ott szerepelt az eredeti célok között, de ebbe már nem volt beleszólásom. Bízom benne, hogy a lakók hamar megkedvelik majd ezt az új szemétgyűjtési megoldást, már csak azért is, mert remélhetőleg sokkal rendezettebb, tisztább lesz a környék ezután.

A mintaprojekt részeként 25 darab földbe süllyesztett hulladéktárolót építenek ki 5 hulladékgyűjtő szigeten, írta korábban portálunk. A földbe süllyesztett hulladéktárolókat a következő utcákon és címek közelében, telepítésre alkalmas területen alakítják ki: Szentgyörgy út 1. számnál, amely az Ifjúság út felől közelíthető meg, a Klapka György út 22-32. között, a Középszer utca 7-11. között, a Szentgyörgy út 47. számnál és a Szilvás utca 11. számnál. A hulladéktárolók kapacitása összesen körülbelül 660-670 lakást érint majd – írta korábban megkeresésünkre a városháza sajtóosztálya.