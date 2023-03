A Magyar Víziközmű Szövetség több éves hagyománya szerint, idén is a Víz világnapján adták át a Víz világnapi emlékérem, a Víziközmű ágazatért érdemérem és a Ritter Ferenc díjakat. Az idén 110 éves MIVÍZ Kft. két munkatársa is a kitüntetettek között van.

Víz Világnapi Emlékérem kitüntetést vehetett át Kapiné Bodnár Ida laboratóriumvezető.

A molekuláris biológiai és biotechnológiai ágazatú biológus végzettsége birtokában kezdte meg mikrobiológusként szakmai tevékenységét a MIVÍZ Kft-nél 2007-ben. Először a mikrobiológiai csoportot irányította, ma már egy személyben felel az ivóvizes és szennyvizes vizsgálatok teljes körű lebonyolításáért és felügyeletéért, ellátja a mikrobiológusi feladatokat, valamint irányítja a laboratórium minőségirányítási rendszerét is. Szakmai berkekben elismert laboratóriumi szakember, tagja a MAVÍZ Laboratóriumi Bizottságának is. A MIVÍZ is elismerte már munkásságát, 2021-ben kiérdemelte az Év Dolgozója megtisztelő címet.

Víziközmű ágazatért érdemérem kitüntetést vehetett át Viszokai János, a MIVÍZ Kft. műszaki igazgatója.

2013 óta oszlopos tagja a MIVÍZ csapatának. Évek óta aktív résztvevője a MaVíz Műszaki Bizottságának is. Irányításával működik a MIVÍZ teljes műszaki szervezete, az ebben az ágazatban bekövetkezett jelentős változásokat hozó évtizedben az ő személye jelentette a kollégák számára a vezetői stabilitást. Irányítása alatt több, jelentős szakmai változást hozó KEOP pályázat és saját beruházás valósult meg, például a miskolctapolcai ultraszűrő vízkezelő berendezés megépítése, vagy a szennyvíztisztító telep harmadik tisztítási fokozatának kiépítése, csatornahálózat bővítés, illetve a legutóbb befejezett, Szinva forrásra telepített veszélyhelyzeti ultraszűrő berendezés telepítése. Miskolcon a neve immár egyet jelent a helyi víziközmű szolgáltatással, és nem túlzás állítani, hogy a hazai víziközmű ágazatban is ismert és elismert személlyé vált az elmúlt években.