Március 15-e alkalmából tartotta az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) évi nagy ünnepségét, Vácon, a Piarista Kilátó Központban. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes tartott beszédet, aki az eseményen polgárőr elismeréseket adott át Túrós Andrással, az Országos Polgárőrszövetség elnökével közösen.

Túrós András, Rétvári Bence és Horváth Imre

Fotós: Posztós Csaba

A kitüntetettek között volt lapunk szerkesztője, Horváth Imre is.

Országosan elismert

Tavaly a Szabad Sajtó Napján az országos rendőrfőkapitánytól kapott rendőrségi aranytollat, amelyet egy évben legfeljebb két személy kaphat meg. A megyéből ő kapott először – hangsúlyozta Imre. Idén pedig az OPSZ elnökségének döntése alapján a Polgárőr Sajtódíj Kitüntetést vehette át, amelyet szintén országosan egy, vagy két embernek adnak. Eddig 2018 óta, öt szakmai díjat kapott, az előző hármat vármegyénkben. A katasztrófavédelem, a rendőrség, és a polgárőrság helyi szervezete is elismerte már munkáját. Azt, hogy a polgárőrség vármegyei szervezete felterjesztette a díjra, tudta, de amikor pár héttel később kiderült, hogy ő lesz az, akit idén kitüntetnek és erről hivatalos értesítést is kapott, akkor tudatosult benne, hogy országos szinten is érdemesnek találták újságírói, szakmai tevékenységét az elismerésre.

Bedolgozta magát hozzájuk

Imre 1999 őszén csöppent a médiába, szinte véletlenszerűen, hiszen gyerekként már tervezte, hogy írással fog foglalkozni, de nem éppen újságírásra gondolt, inkább regényekre. Először az Új Hírnök hetilap gyakornoka lett, aztán ott meg is maradt néhány évig. Kezdőként olyan munkákat bíztak rá, amelyeket az idősebb kollégák nem szerettek annyira, így adódott, hogy a bűnügyi tudósításokat – időnként bírósági tárgyalásokról, amelyek miatt korán kellett kelni – ő kapta meg. Akkoriban még nem volt sajtóosztály, meg e-mailezés, személyesen kellett minden reggel bemenni a bíróságra és átnézni az aznapi tárgyalások menetrendjét. Illetve a rendőrségre is, ha a hírekről első kézből akart értesülni. A más lapoknál dolgozó tapasztalt bűnügyi tudósítók mind így tettek. Bele kellett rázódni, elnyerni a bizalmat, de aztán az évek elteltével a közös munka során szépen épültek a személyes kapcsolatok a rendőrséggel, bírósággal, ügyészséggel – emelte ki Imre.

Az oknyomozás fiatal újságíróként nagyon tetszett neki, országos ügyekről is szedett össze információt és írt. A témának köszönhetően regionális bűnügyi tudósítóként is dolgozott egy országos napilapnak. A 2000-es évek elején aztán a Déli Hírlaphoz került, ahol más témák találták meg. Várospolitikával és országos politikával foglalkozott rovatvezetőként, felelős szerkesztőként. A bűnügyi tudósítások háttérbe szorultak. Még a következő állomásán is szakmai pályafutásának, a Miskolci Naplónál sem voltak annyira hangsúlyosak a bűnügyi témák – fogalmazott Imre. Hozzátette: amikor 2016-ban az Észak-Magyarországhoz szerződött, akkor többféle területtel kezdett el foglalkozni, viszont csak 2018 januárjától került újból hozzá a bűnügy.

Közelebb hozni a szerveket

Új alapokra helyezte a munkát és minden olyan szervezettel felvette a kapcsolatot, ahol „egyenruhások” dolgoznak, így a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, mentőszolgálattal, ügyészséggel, törvényszékkel, polgárőrséggel, honvédséggel, illetve minden hozzájuk köthető, kapcsolódó intézménnyel. Az volt az elképzelés, hogy ne csak balesetekről, bűnügyekről írjon, hanem ezeknek a szervezeteknek a működéséről is. Vagyis közelebb vinni az embereket az ott dolgozók mindennapjaihoz. Mindenhol pozitív volt a fogadtatás, melynek kapcsán nagyon sok érdekes cikk született. Az elismerések javarészt ennek köszönhetőek – hangsúlyozta Imre. Nem könnyű terület az információáramlás és a kapcsolatépítés szempontjából sem. Nehezebben nyílnak meg a csatornák más szervezetekhez képest, ezért fontos a személyes kapcsolat. Nemrégiben pedig egy új kihívás is megtalálta, szintén ezzel a területtel kapcsolatban. „Sziréna” címmel podcast-et is készít, amely a Borsod Online-on jelenik meg kéthetente vasárnaponként.