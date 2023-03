Sajtóbejárást tartottak az Egynapos sebészeti központban, vagy másnéven a multidiszciplináris központban szerdán délelőtt a vármegyei kórházban, ahol a megvalósult beruházások mellett mutatták be az ellátást. A szakmai bázisnak fontos szerepe van az egészségügyi ellátásban.

Ma már rendelkezünk olyan sebészeti technológiával, amelynek eredményeképpen a gyógyulási folyamatok rendkívül gyorsak és biztonságosak lehetnek

– mondta dr. Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház főigazgatója. Hozzátette: egynapos sebészetről, akkor lehet beszélni, ha beteg ápolási ideje nem haladja meg a 24 órát, sőt lehetőség szerint a 8 órát sem. „A betegnek ez azért előnyős, mert olyan sebészeti technikákat alkalmazunk, amelyek gyorsan gyógyulnak, azaz szokásos életviteléből kevésbé zökkentjük ki a beteget” – részletezte.

Csökkennek a költségek

A főigazgató arról is beszélt, hogy az egynapos sebészettel jelentősen csökkennek az ellátással kapcsolatos teendők és azok költségei, de kórházüzemeltetési szempontból nagy precizitást igényel ezek kiszolgálása. Dr. Révész János azt is elárulta, hogy most pályáztak egy 230 milliós európai uniós támogatásra is, amely segítségével reményeik szerint még egy műtőt kialakíthatnak.

Naponta 50-70 műtét elvégzését teszi lehetővé az épületkomplexum, amit, ha egész évre vetítjük, akkor ez 10-15 ezer műtétet jelent

– húzta alá. A projekt során beszerzett eszközök és a kialakított új, egynapos sebészeti műtők hozzájárulnak az intézményben a betegellátás színvonalának növeléséhez, illetve a rövidebb kórházi tartózkodás miatt a jelenleg aktív ellátásban részesülő betegek arányának csökkentéséhez.

Több ezer beteget látnak el évente

Szalmás Attila, a Multidiszciplináris Sebészeti Centrum osztályvezető főorvosa arról beszélt, hogy tavaly 6600 műtétet végeztek el, és 8 szakma dolgozik az intézményben.

Fotós: Bujdos Tibor

13 ezer járóbeteget látunk el egy évben, az egynapos sebészeti komplexum országosan egyedülálló, nincs még egy ilyen felszereltségű intézmény

– hangsúlyozta. Arra is emlékeztetett, hogy műtéttechnikai felkészültségben, az elvégzett műtétek számában, eszközi felszereltségben és a betegutak elválasztásában egyedülálló a Multidiszciplináris Sebészeti Centrum. „Az itt elvégzett műtétek miatt a központi kórházban nem jelennek meg ezek a betegek, így jelentős terhet vesz le az ott dolgozók válláról” – mondta.

Dr. Mátyás Lajos, a kórház orvosigazgató helyettese arról beszélt, hogy hatalmas mérföldkő ennek a beruházásnak a megvalósulása a vármegyei kórház történetében.

Fotós: Bujdos Tibor

Országosan egyedülálló

Öt műtő áll rendelkezésre, 70 betegággyal, szubintenzív részleggel és intenzív részleggel. A vezető koncepció az volt, hogy minden beavatkozás, amely nem igényel több területet, kerüljön át a Semmelweis telephelyre.

A sajtótájékoztatót követően a sajtó munkatársai megtekintették a Multidiszciplináris Sebészeti Centrumot, ahol betekintést nyertek az egynapos sebészet valamennyi helyszínébe. A Semmelweis Tagkórházban kialakított centrumban működő szakmák: a szemészet, sebészet, ortopédia számára nagy értékű laparoszkópos torony, szemészeti operációs mikroszkópok, és artroszkópos eszközök beszerzése is megtörtént.