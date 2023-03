A város határain belül az egyik legnagyobb múltra visszatekintő közösségi rendezvény a Táblai Borverseny. A férfiak ünnepének számító megmérettetést 1972-ben tartották meg először, azóta szinte minden esztendőben folytatják a hagyományt. A múlt tehát gazdag, amit most Kurucz János helytörténeti kutató egy kötetben összegyűjtött. A rendezvény alapítója közül ketten, Sebők Ottó és Medve József kérte fel a szerzőt, hogy foglalja egybe a múltat, amely talán a jövő nemzedékének is irányt mutathat.

A könyvbemutató rendezvényen Fotó: ME

- Korábban elsősorban a kohászattal kapcsolatos témák feldolgozásával foglalkoztam, Ózd esetében ugyanis ez a téma egyértelműen adja magát – tette hozzá Kurucz János, értékmentő helytörténeti kutató. – Éppen ezért számomra is rengeteg újdonságot tartogatott ez a téma. Az évtizedek alatt felgyűlt emlékek közül szelektálni kellett, de így is arra törekedtem, hogy kerek egész legyen a kiadvány. Örömmel tettem eleget a felkérésnek és számomra is jó érzés kézbe venni a könyvet.

Akik átélték

Kurucz János munkássága során ez már a kilencedik téma, amiből könyv született. Az Emlék Ózd-Tábláról és a Hagyományteremtő Borversenyeiről címet viselő kötetet első körben százötven példányban adták ki, tehát a szervezők, a támogatók és a helyi borosgazdák egytől-egyik kézbe vehetik a kiadványt.

A hiánypótló kiadvány

Fotós: ME

- Egy olyan dokumentum alapú tanulmány született, ami a hagyományteremtésről, a közösségformálásról szól, és talán a fiatalabbaknak is megmutatja azt az irányt, amiről a borverseny szól – fogalmazott Medve József, aki jelenleg is főszervezője a programnak. – Elsősorban azoknak érdekes, akik a hosszú évek alatt részben vagy egészben benne voltak, hiszen nagyon sok emlékezetes pillanat fűződik a borversenyhez. Régi újságcikkeket, folyóiratokat, elkészült fotókat használtuk fel arra, hogy ez a könyv gazdagítsa a város történelmét.